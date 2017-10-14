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Edirne'den Ampute Milli Takımı'na özel tatlı ve ciğer

Ali Can ZERAY/EDİRNE, (DHA)- EDİRNE'de esnaf Bahri Dinar ile Arif Meriç, Avrupa Şampiyonu olan Ampute Milli Takımı'na 41 çeşit baharattan oluşan  deva-i misk tatlısı ile meşhur tava ciğeri hazırladı

14 Ekim 2017 17:59

Ali Can ZERAY/EDİRNE, (DHA)- EDİRNE\'de esnaf Bahri Dinar ile Arif Meriç, Avrupa Şampiyonu olan Ampute Milli Takımı\'na 41 çeşit baharattan oluşan  deva-i misk tatlısı ile meşhur tava ciğeri hazırladı. 
Edirne\'de ciğercilik yapan  Edirne Tanıtma ve Tava Ciğer Kalite Kontrol Derneği Başkanı Bahri Dinar ile dernek üyesi şekerlemeci Arif Meriç, kısa süre önce İngiltere\'yi 2-1 yenerek Avrupa Şampiyonu olan Ampute Milli Futbol Takımı futbolcuklarına göndermek için özel tatlı ve ciğer hazırladı. Tarihi Selimiye Camii önünde hazırladıkları tatlı ve ciğeri futbolculara göndereceklerini belirten Bahri Dinar,  Ampute Milli Takımı\'nın tüm Türkiye\'yi gururlandırdığını ve dünyada eşi benzeri olmayan bir zafer elde ettiğini söyledi. Dinar, şöyle dedi:
\"Düşündük, taşındık. Onlar bize çok güzel bir zafer elde etti. Bizi Avrupa şampiyonu yaptılar. O akşam bizi hem ağlattılar hem güldürdüler, hem de coşturdular. Biz hazırlığımızı yaptık. Buradan Ampute Milli Takımı yetkililerine sesleniyoruz. O kardeşlerimizin emrettikleri bir zamanda, kamplarına ya da müsit olduklardı bir yerde gidip Edirne\'nin lezzetlerini ağızlarına kendi ellerimizle beslemek istiyoruz.\"
Arif Meriç, Ampute Milli Takımı\'nın Türk\'ün gücünü tüm dünyaya gösterdiğini belirterek, \"Edirne\'ye has 41 çeşit baharattan hazırladığımız deva-i misk tatlısı ve badem ezmesini kendi ellerimle yedirmek istiyorum\" dedi.

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