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Edirne’deki Büyük Sinagog’da 41 yıl sonra ilk nikâh

Sinagog, geçtiğimiz yıl ibadete açılmıştı

30 Mayıs 2016 00:30

Geçen yıl ibadete açılan Edirne’deki Büyük Sinagog’da 41 yıl sonra ilk kez nikâh töreni düzenlendi. Musevi cemaatinin Edirne'deki tek temsilcisi işadamı Rifat Mitrani'nin eşi Sara Mitrani ile evlendiği sinagogda bu kez ailenin kızları Güneş Mitrani ile İstanbul Musevi cemaatinden, Anita ve Selim Esentürk'ün oğulları Harun Esentürk için nikah töreni gerçekleşti.

Al Jazeera Turk’un haberine göre, nikâhta dini ritüellerin gerçekleştirilmesi sonrası, Tevrat'tan dua okudu.

Törende Vakıflar Genel Müdürü Adnan Ertem'in, çifte mutluluk dilediği ve Büyük Sinagog'un sevgi, kardeşlik ve barış mekanı olarak hizmet etmesi temennisini içeren mesajı Vakıflar Edirne Bölge Müdürü Osman Güneren tarafından okundu. Nikah törenine bine yakın davetli katıldı.

 

 Geçen yıl ibadete yeniden açıldı

 

Büyük Sinagog, 1905'te yaşanan ve büyük yangın olarak adlandırılan yangında yok olan 13 ayrı sinagogun yerine 2. Abdülhamid'in fermanıyla yapıldı ve 1907'de ibadete açıldı. Fransız mimar France Depre tarafından Viyana Sinagogu örnek alınarak projelendirilen yapının büyük bir bölümü, aradan geçen süre içinde tahrip oldu.

1983 yılına kadar kullanılan sinagog, Edirne'deki Yahudilerin kentten ayrılması üzerine cemaatsiz kalınca harap hale geldi.

Vakıflar Genel Müdürlüğünce gerçekleştirilen restorasyon kapsamında, sadece ön duvarı kalan sinagogun kar birikmeleri ve bakımsızlıktan çöken çatısıyla içi temizlendi, çelik konstrüksiyonu yapılarak çatısı kapatıldı. Aslına uygun inşa edilen sinagogun iç ve dışına sıva uygulandı, binada 2 bin metrekare kalem işi uygulaması yapıldı. Ayrıca idari bina ve müştemilat binasının da çatı ve sıva işleri tamamlandı.

Eski haline getirilmesi için 4 yıl süren çalışmalarda 5 milyon 750 bin lira harcanan Edirne Büyük Sinagogu geçen yıl mart ayında açılmıştı.

 

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