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Edirne'de, Yunanistan'a kaçmak isteyen 10 FETÖ'cü yakalandı

Ali Can ZERAY/EDİRNE, (DHA)- EDİRNE'de polisin düzenlediği operasyonda, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturmaları kapsamında aranan 10 kişi, Yunanistan'a kaçarken yakalandı

07 Kasım 2017 19:20

Ali Can ZERAY/EDİRNE, (DHA)- EDİRNE\'de polisin düzenlediği operasyonda, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturmaları kapsamında aranan 10 kişi, Yunanistan\'a kaçarken yakalandı.
İl Emniyeti Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY soruşturmaları kapsamında, haklarında arama kararı bulunan bir grubun Edirne üzerinden Yunanistan\'a kaçacağını belirledi. Polis, şüphelilerin bulunduğu iki otomobili takibe alarak Keşan İlçesi girişinde durdurdu. Otomobillerde, FETÖ/PDY soruşturmaları kapsamında mesleklerinden ihraç edilen, aralarında polis, öğretmen ve esnafın da bulunduğu 10 kişi ile şüphelileri taşıyan 2 sürücü yakalanıp, gözaltına alındı.
Edirne Emniyet Müdürlüğü\'ne getirilen şüphelilerin, FETÖ/PDY\'nin şifreli haberleşme programı \'ByLock\' kullanıcısı oldukları belirlendi. Şüphelilerin sorgusu sürüyor.

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