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Edirne'de tutuklu iki Yunan askeri konusu Avrupa Parlamentosu'nda görüşülecek

"Uluslararası hukuka saygı göstermesi için Türk yetkili makamlarına yönelik baskılarımızı sürdürüyoruz"

13 Nisan 2018 15:11

Edirne cezaevinde tutuklu bulunan iki Yunan askerinin uzun süreli tutukluluğu 16-19 Nisan tarihlerinde yapılacak Avrupa Parlamentosu Genel Kurulu’nda görüşülecek.Avrupa Parlamenteri Dimitris Papadimoulis konuyla ilgili yaptığı açıklamada “Konunun uluslararası boyut kazanması için çabalarımızı ve artık uluslararası hukuka saygı göstermesi için Türk yetkili makamlarına yönelik baskılarımızı sürdürüyoruz" dedi. 

Konuya dair yapılan açıklamada; siyasi grupların genel sekreterlerinin dün yaptığı toplantısında bu teklifin benimsendiği kaydedilirken, önerinin bugünkü Avrupa Parlamentosu Başkanlar Toplantısı’nda onaylanması bekleniyor.

Azınlıkça'da yer alan haberde, teklifin Avrupa Parlamentosu Başkan Yardımcısı ve SYRIZA Avrupa Parlamento Grubu Başkanı Dimitris Papadimoulis’in inisiyatifiyle Sol Grup tarafından sunulduğu kaydedildi. Benzer bir teklif yazılı olarak Avrupa Halk Partisi Grubu’ndan da gelirken, diğer siyasi grupların da öneride hemfikir oldukları belirtildi.

Yunanistan’da anamuhalefet ND Partisi’nin Basın Sözcüsü Maria Spiraki kişisel sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Türkiye’deki cezaevinde tutuklu bulunan iki Yunan askeri konusunun gerçekleştirilecek Avrupa Parlamentosu Genel Kurulu’nda görüşülecek olmasına değindi. Spiraki mesajında “iki Yunan askerinin serbest bırakılması konusunun Avrupa Halk Partisi Grubu’nun ve Kiryakos Mitsotakis’in ilgili müdahalesi sonrası Avrupa Parlamentosu’nda görüşüleceğini” kaydetti ve Avrupa Parlamentosu’ndaki “Sol Grubun da (GUENGL) Dimitris Papadimoulis’in inisiyatifiyle benzer bir öneri sunduğunu” ifade etti. 

Genel kurulda yapılacak tartışmanın başlığının ise “Türkiye’de tutuklanan ve tutuklu bulunan iki Yunan askerinin durumunda insan hakları ve hukuk devleti ihlali” şeklinde olduğu ifade edildi.

Sol Grup’tan Avrupa Parlamenteri Dimitris Papadimoulis konuyla ilgili yaptığı açıklamada “Konunun uluslararası boyut kazanması için çabalarımızı ve artık uluslararası hukuka saygı göstermesi için Türk yetkili makamlarına yönelik baskılarımızı sürdürüyoruz. İki çocuğumuzun en kısa zamanda ailelerine, vatanımız Yunanistan’a ve orduya geri dönmesi için ciddiyet ve ulusal birlik içerisinde çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.

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Yunan askertutuklamaEdirneAvrupa parlamentosu

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