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Spor

Edirne'de spor yapan memur mesaiye 1 saat geç başlayacak

Katılımcılar ayrıca diyetisyenden de destek alacak

06 Ağustos 2015 00:09

Edirne Valisi Dursun Ali Şahin, spor yapan kamu çalışanlarının mesaiye bir saat geç başlayabileceğini söyleyerek, "Mesai 8.30'da başlıyor fakat spor yapan memurlar 9.30'da gelseler bile bizim için sorun değil" diye konuştu.

Radikal'de yer alan habere göre Vali Şahin, spor yapan kamu çalışanlarının mesaiye bir saat geç başlayabileceğini söyledi. Şahin, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü, İl Sağlık Müdürlüğü ve Halk Sağlığı Müdürlüğü tarafından obezitenin önüne geçmek amacıyla hazırlanan 'Reçetemiz Spor Projesi'nin tanıtım toplantısında katıldı.

Şahin, Şükrüpaşa Atletizm Pisti'nde düzenlenen programda, 4 ila 6 ay arasında sürecek olan projeye katılmak için 70 kişinin kayıt yaptırdığını belirtti. Sporun insanı zinde tuttuğunu, bu nedenle sağlığını düşünen herkesin spor yapması gerektiğini ifade eden Şahin, "Sabahları ben de buradaki yürüyüşe katılmayı düşünüyorum. Son derece faydalı olacak. Yani kolesterol sorunu olanların dahi çaresi burada" dedi.

 

'Bizim için sorun değil'



Vali Şahin, bir gazetecinin, "Spor yapan memurlara ayrıcalık olacak mı?" sorusu üzerine de ise spor yapanlara bir saat esneklik tanıyacaklarını aktardı. Kamu görevlilerinin mesaisinin 8.30'da başladığını hatırlatan Şahin, "Mesai 8.30'da başlıyor fakat spor yapan memurlar 9.30'da gelseler bile bizim için sorun değil" diye konuştu.

Konuşmaların ardından Vali Şahin, kamu kurum ve kuruluşlarının müdürleri ile vatandaşlar proje kapsamında yürüyüş yaptı. Proje çerçevesinde başvuranların, vücutlarına uygun bir sporla ilgilenmesi sağlanacak. Katılımcılar ayrıca diyetisyenden de destek alacak.

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