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Edirne'de sosyal medya üzerinden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakarete gözaltı

EDİRNE, (DHA) - EDİRNE'de, sosyal medya üzerinden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiği iddiasıyla A

01 Aralık 2017 18:25

EDİRNE, (DHA) - EDİRNE\'de, sosyal medya üzerinden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'a hakaret ettiği iddiasıyla A.K., polis tarafından gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen ve mahkemece yurt dışına çıkış yasağı konulan A.K., haftanın bir günü, bağlı bulunduğu polis merkezine imza atma kararıyla serbest bırakıldı.
Edirne Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri, sosyal paylaşım sitesi Facebook hesabı üzerinden Cumhurbaşkanı Erdoğan\'a hakaret ettiği iddiasıyla A.K.\'yi 1\'inci Murat Mahallesi Çetin Emeç Caddesi üzerindeki evinde gözaltına aldı. A.K., emniyetteki işlemlerinin ardından \'Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı\'na karşı alenen hakaret\' suçundan adliyeye sevk edildi. Mahkemece yurt dışına çıkış yasağı konulan A.K., haftanın bir günü bağlı bulunduğu polis merkezine imza atma kararıyla serbest bırakıldı.

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