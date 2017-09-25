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Edirne'de şiddetli yağış uyarısı

EDİRNE, (DHA)- EDİRNE Valiliği, akşam saatlerinden itibaren kentte gök gürültülü sağanak yağışların görüleceğini ve 2 gün aralıklarla sürebilecek yağmur nedeniyle metrekareye 50 kilograma kadar yağış beklendiğini açıkladı

25 Eylül 2017 20:38

EDİRNE, (DHA)- EDİRNE Valiliği, akşam saatlerinden itibaren kentte gök gürültülü sağanak yağışların görüleceğini ve 2 gün aralıklarla sürebilecek yağmur nedeniyle metrekareye 50 kilograma kadar yağış beklendiğini açıkladı.
Edirne Valiliği, resmi internet sitesi üzerinden yaptığı duyuruda şiddetli yağış beklendiğini açıkladı. Sağanak yağışın Çarşamba gününe kadar süreceği belirtilen açıklamada, \"Edirne’de bugün akşam saatlerinden sonra başlayacak olan sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, Çarşamba günü akşam saatlerine kadar aralıklarla etkili olması ve metrekareye 21-50 kilogram yağış bırakması beklendiğinden, meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım düşmesi ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olması gerekmektedir\" denildi.

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