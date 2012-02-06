Edirne'de sel alarmı, Kapıkule kapatıldı!

T24

Kapıkule Sınır Kapısı taşkın tehdidi üzerine binek otomobillere kapatıldı. Bulgaristan'ın güneyindeki İvanovo barajının çökmesi Meriç ve Tunca nehirlerinde taşkına neden oldu.



Bölgedeki su baskını nedeniyle Kapıkule Sınır Kapısı binek araç trafiğine kapatılırken, baskın tehlikesinin en fazla olduğu Karaağaç Mahallesi'nde kamu kuruluşları ve okullar tatil ilan edildi.



Bulgaristan'ın Harmanlı bölgesindeki İvonova Barajı'nın çökmesi sonucu debisi artan Meriç Nehri'nin suları Edirne'ye ulaştı. Tunca ve Meriç nehirlerinin debileri hızla yükselmeye devam ederken Meriç nehrinin bazı bölgelerde taşkına başladığı bildirildi.



Meriç Nehri Bosnaköy yakınlarında taşkına neden oldu. Köy yolu yer yer sular altında kaldı. Trafiğe kapatılan karayolundan araç geçişine izin verilmiyor.



DSİ 11. Bölge Müdürlüğünün son ölçümlerine göre, Tunca Nehri'nin debisi 213 metreküp/saniyeye, Meriç Nehri'nin debisi ise 1162 metreküp/saniyeye ulaştı.



DSİ 11. Bölge Müdürlüğü ekiplerinin, ''sigorta'' adını verdikleri yazlık setlerden bazılarını patlatarak suyun araziye yayılmasını sağlayıp, taşkının etkisini azaltma yoluna gittikleri öğrenildi.





Okullar ve kamu kuruluşları tatil



Valilikten yapılan açıklamada baskın tehlikesi altında olan Karaağaç Mahallesi'nde okulların ve kamu kuruluşlarının tatil edildiği bildirildi.





Setler 2010'daki selde güçlendirildi



Konuyla ilgili gazetecilere açıklama yapan Vali Gökhan Sözer, 2010 yılındaki taşkından sonra setlerin güçlendirildiğini söyleyerek, 'O nedenle kışlık seddelerin taşkını önleyeceğini düşünüyoruz. İki köprü arasında sedde olmadığı için buralar su taşkınlarından etkilenecek. Gerekli önlemleri aldık. Gece saat 03.00 gibi su en yüksek seviyesine ulaşacak. Sabah 10.00 gibi su seviyesinin düşmesini bekliyoruz''dedi.





Bulgaristan'da 7 kişi öldü



Harmanlı bölgesinde çöken İvanova gölü barajı nedeniyle Biser ve Leşnikovo köylerindeki 700 ev su altında kaldı. Barajın çökmesiyle 2,5 metre boyunda dalgalar oluşurken 7 kişi öldü. Harmanlı bölge valisi İrena Uzunova, tüm bölgede alarm ilan edildiğini, hava kuvvetlerine ait helikopterlerin de kurtarma çaılşmaları için gönderildiğini bildirdi.



Barajın yıkılmasıyla taşan su bölgede kara ve demiryollarında da büyük hasara yol açtı. Belgrad-İstanbul seferi yapan yolcu treninin Simeonovgrat yakınlarında raydan çıktığı belirtildi.