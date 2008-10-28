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Yaşam

Edirne'de öğrenciye dayak iddiası

Edirne'de İsmail Güner İlköğretim Okulu 5/C sınıfı öğretmeni 37 yaşındaki Selda Karaman'ın öğrencilerini dövdüğü ileri sürüldü. Ö

28 Ekim 2008 02:00

Edrine'de İsmail Güner İlköğretim Okulu 5/C sınıfı öğretmeni 37 yaşındaki Selda Karaman'ın öğrencilerini dövdüğü ileri sürüldü. Öğrenciler cep telefonuyla sınıfta öğretmen dayağını görüntülerken, Milli Eğitim Müdürlüğü soruşturma başlattı.

Cep telefonu görüntüleri için tıklayın

Edirne’nin Talatpaşa Mahallesi’nde bulunan İsmail Güner İlköğretim Okulu’nda görev yapan öğretmen Selda Karaman, cep telefonuyla kaydedilen görüntelerde derste sinirlenip öğrencileri önce azarlıyor ardından tokatlayıp dövüyor. Görüntülerde dayak yiyen öğrencinin ‘Öğretmenim ne olur yapmayın’ feryatları yükselirken öğretmen Selda Karaman ise ‘Sus’ diye bağırıyor ve öğrenciyi dövmeye devam ediyor.

Edirne Milli Eğitim Müdürü Şerafettin Demirci, olayı öğrenip görüntüleri inceleyince okul yönetiminden bilgi aldı. Olaydan okul yönetiminin de haberinin olmadığını söyleyen Şerafettin Demirci, “Gerekli soruşturmayı başlattım. Müfettişler inceleme yapacak” dedi.

Öğretmen dayağının görüntülendiği 5/C sınıfındaki öğrenciler ise eşinden ayrıldığı belirtilen öğretmenleri Selda Karaman'ın sinirli bir kişi olduğunu, kendilerini sık sık azarlayıp dövdüğünü öne sürdü.

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