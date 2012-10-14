Edirne'de mehmetçik heykeli denize atıldı

Edirne'nin Keşan İlçesi’ne bağlı Mecidiye Beldesi’nde, Saros Yapay Resif Projesi ve Tarihi Su Altı Müzesi çalışmaları kapsamında 11 Ekim günü İbrice Limanı kıyısına dikilen ’Dürbünlü Mehmetçik Anıtı’, dikildikten 1 gün sonra, kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişilerce kaidesinden sökülüp taşlık alana atıldı.

Olay, geçen Cuma gecesi meydana geldi. Keşan Belediyesi ile Edirne Saros Turizm ve Altyapı Hizmetleri Birliği (ESTAB) tarafından Saros Yapay Resif Projesi ve Tarihi Su Altı Müzesi çalışmaları kapsamında ’beton kalıp’ olarak yaptırılan Dürbünlü Mehmetçik Anıtı, geçen 11 ekim günü İbrice Limanı kıyısındaki kaidesine monte edildi.

Ancak anıt, 12 ekim cuma gecesi kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişilerce kaidesinden sökülerek deniz kenarındaki taşların üzerine atıldı. Sabah anıtı taşların üzerinde gören vatandaşların haber vermesi üzerine gelen Keşan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, anıtı kaldırarak limanda inceleme yaptı.

'Dikildiğinin ertesi günü'

Yapılan çirkin saldırıyı kınadıklarını belirten Proje Danışmanı Savaş Yapman şunları söyledi:

"Bu heykel, Çanakkale savaşlarının ruhu için ESTAB tarafından yaptırılarak, 11 Ekim Perşembe günü Mecidiye Belediyesi’ndeki İbrice Limanı’nda kaideye monte edildi. ’Dürbünlü Mehmetçik Anıtı’ diye tanımlanan heykel, tüm dalgıç ve balıkçılar adına bölgedeki ilk çalışma olarak Çanakkale Savaşları ve ruhunu ölümsüzleştirmek adına yapılmıştır. Ancak bu heykel tam bir gün sonra, yani 12 Ekim Cuma gecesi kimliği belirsiz kişilerce yıkılmıştır. Bu çirkin saldırıya verecek tek cevabımız vardır. Burası Türkiye Cumhuriyetidir."