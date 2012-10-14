T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Edirne'de mehmetçik heykeli denize atıldı

Jandarmanın olayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor

14 Ekim 2012 19:28

Edirne'nin Keşan İlçesi’ne bağlı Mecidiye Beldesi’nde, Saros Yapay Resif Projesi ve Tarihi Su Altı Müzesi çalışmaları kapsamında 11 Ekim günü İbrice Limanı kıyısına dikilen ’Dürbünlü Mehmetçik Anıtı’, dikildikten 1 gün sonra, kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişilerce kaidesinden sökülüp taşlık alana atıldı.

Olay, geçen Cuma gecesi meydana geldi. Keşan Belediyesi ile Edirne Saros Turizm ve Altyapı Hizmetleri Birliği (ESTAB) tarafından Saros Yapay Resif Projesi ve Tarihi Su Altı Müzesi çalışmaları kapsamında ’beton kalıp’ olarak yaptırılan Dürbünlü Mehmetçik Anıtı, geçen 11 ekim günü İbrice Limanı kıyısındaki kaidesine monte edildi.

Ancak anıt, 12 ekim cuma gecesi kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişilerce kaidesinden sökülerek deniz kenarındaki taşların üzerine atıldı. Sabah anıtı taşların üzerinde gören vatandaşların haber vermesi üzerine gelen Keşan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, anıtı kaldırarak limanda inceleme yaptı.

 

'Dikildiğinin ertesi günü'

 

Yapılan çirkin saldırıyı kınadıklarını belirten Proje Danışmanı Savaş Yapman şunları söyledi:

"Bu heykel, Çanakkale savaşlarının ruhu için ESTAB tarafından yaptırılarak, 11 Ekim Perşembe günü Mecidiye Belediyesi’ndeki İbrice Limanı’nda kaideye monte edildi. ’Dürbünlü Mehmetçik Anıtı’ diye tanımlanan heykel, tüm dalgıç ve balıkçılar adına bölgedeki ilk çalışma olarak Çanakkale Savaşları ve ruhunu ölümsüzleştirmek adına yapılmıştır. Ancak bu heykel tam bir gün sonra, yani 12 Ekim Cuma gecesi kimliği belirsiz kişilerce yıkılmıştır. Bu çirkin saldırıya verecek tek cevabımız vardır. Burası Türkiye Cumhuriyetidir."

ETİKETLER

mehmetçik heykeliedirnedeniz

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Doğum günü kutlarken birbirine sarılan öğretmenlere ceza...

Bağ-Kur ve Genel Sağlık Sigortası borcu olanlar bugünden itibaren sağlık...

ORC Araştırma Merkezi'nden Cumhurbaşkanlığı seçim anketi...

Libya'ya Türk askeri gönderilmesine yönelik tezkere kabul edildi: 184 ret...

Polimetre Araştırma: İlk demokratik seçimin ardından AKP'nin varlığı fiilen sona...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24