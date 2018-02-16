T24 LogoT24 Logo
Gündem

Edirne'de kış ortasında ağaçlar çiçek açtı

Ünsal YÜCEL/KEŞAN(Edirne),(DHA)- EDİRNE'nin Keşan ilçesinde, hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi nedeniyle bazı ağaçlar çiçek açtı

16 Şubat 2018 13:43

Ünsal YÜCEL/KEŞAN(Edirne),(DHA)- EDİRNE\'nin Keşan ilçesinde, hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi nedeniyle bazı ağaçlar çiçek açtı.
Türkiye\'nin birçok bölgesinde soğuk hava etkili olurken, Keşan ilçesinde ilkbahar ve yazı hatırlatan görüntüler ortaya çıktı. Hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyrettiği Keşan\'da, bazı bölgelerde kayısı, badem ve erik ağaçları çiçek açtı.
Uzman Tarım Danışmanı ve Ziraat Yüksek Mühendisi Lütfü Açar, ağaçların erken çiçek açmasıyla ilgili olarak, \"Tüm bitkiler yılın belirli dönemlerinde fizyolojik olarak üşümeye ihtiyaç duyarlar. Bitkiler üşüme ihtiyaçlarını kış mevsiminde giderir. Hava sıcaklıklarının ılıman gitmesi ağaçların da çiçek açmasına zemin hazırladı. Erken çiçek açmanın tek bir nedeni var. Özellikle kış döneminde, kışın belli bir periyodu içerisinde hava aniden soğur. Bu yılda hava aniden eksi 5-6 derecelere kadar düştü. Bitkiler kısmen bu soğuma ihtiyacını karşıladılar. Akabinde bu geçen zaman zarfı içerisinde de mevsimin ılık geçmesi erken çiçek açmaya neden olmuştur\" dedi.
\'TEDBİR ALINMALI\'
Erken çiçek açmanın meyvecilikte istenmeyen bir olay olduğunu ifade eden Açar, şöyle konuştu:
\"Bu günlerde erken çiçek açan ağaçlar önümüzdeki günlerde yaşanacak olan ani bir hava değişikliğinden zarar görür. Verim açısından olumsuz bir sezon yaşanabilir. Kültürel tedbirler içerisinde meyvecilik yapanlar bu konuda tedbir almalarında fayda var. Özellikle eylül ve ekim aylarında meyveleri aldıktan sonra ağaçları sulayarak kısmen de olsa erken çiçek açmayı engelleyebilirler. Ayrıca erken çiçek açmayı geciktiren ilaçlar da var.\"

FOTOĞRAFLI

 

 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

YÜCELKEŞANEdirneDHA EDİRNE KeşanTürkiyeKeşanHavaUzman Tarım DanışmanıZiraat Yüksek Mühendisi Lütfü AçarBitkilerErkenBuAkabindeALINMALIAçarVerimKültürelAyrıca

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Silah ve zor kullanma' yetkisi gündemde: Kimlik kontrolü sonrası sosyal...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Acun Ilıcalı, "Deprem için toplanan paranın tamamı AFAD'ın hesabına yattı"...

Abdulkadir Selvi: Şeyma Subaşı Erzurumlu Acun Ilıcalı’yı yakmıştı, ablası ise Erzurum’da Ekrem İmamoğlu’nu...

Avrasya Tüneli geçiş ücretlerine yüzde 56 zam...

Mehmet Torun: Ensar Vakfı’na giden bağışın şerefiyesi Kızılay’ın olsun...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24