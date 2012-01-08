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Edirne'de kaçak sigara operasyonu EDİRNE (A.A)

08 Ocak 2012 09:13

-Edirne'de kaçak sigara operasyonu EDİRNE (A.A) - 08.01.2012 - Edirne'de polisin ''dur'' ihtarına uymayarak kontrol noktasından kaçan otomobilde, 400 paket kaçak sigara ele geçirildi.  Edirne Emniyet Müdürülüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri gişelerde bazı araçları durdurarak narkotik köpeği ''Juba'' ile arama yaptı. Arama sırasında 22 EA 063 plakalı otomobilin ''dur'' ihtarına uymaması üzerine operasyon başlatıldı. KOM Şube Müdür Yardımcısı, Emniyet Amiri Bayram Üçpınar tarafından yürütülen operasyonda, yaklaşık 5 kilometre kaçan 2 zanlı, kovalamacanın ardından otomobillerinin önü kesilerek yakalandı. Polisin zanlıları yakalama anı saniye saniye kameralara yansıdı. Otomobilde yapılan aramada 400 paket kaçak sigara ele geçirildi. Olayla ilgili sürücü ve yanında bulunan kişi gözaltına alındı. Yetkililer yapılan uygulamaların, her türlü kaçakçılık olayının önlenmesi ve kentin güvenliği açısından önemli olduğunu, bu tür rutin kontrollerin devam edeceğini belirttiler.

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