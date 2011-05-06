-EDİRNE'DE HIDIRELLEZ ŞENLİĞİ EDİRNE (A.A) - 06.05.2011 - Edirne'deki Romanlar, Hızır ve İlyas peygamberlerin buluştuğu gün olarak kabul edilen Hıdırellez'e yağmura rağmen neşelerini kaybetmeden girdiler. Edirne'deki Roman vatandaşlar, gün aydınlanmadan Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin de yapıldığı Tunca Nehri kıyısındaki Sarayiçi'ne geldi. Ara ara sağanağa dönüşen yağmura rağmen eğlencelerini kesmeyen Romanlar, dans edip, şarkı söyledi. Evlenme çağındaki genç kızlar en renkli elbiseleriyle geldikleri nehir kenarında davul zurna eşliğinde eğlendi. Kutlamalara katılanlar, evlerinin kapısına asmak için bereketin ve yazın gelişinin müjdecisi olan ağaçlardan dallar kopardı. Bereketli olduğuna inanılan Tunca Nehri'nin sularında pek çok Roman vatandaşı yüzlerini yıkadı, nehrin suyunu evlerine götürmek için şişelere doldurdu. Vatandaşlar dileklerini yazdıkları kağıtları Tunca Nehri'ne bıraktı. Çok sayıda fotoğraf sanatçısı da bu renkli eğlenceyi görüntüledi. Roman Çeribaşı Fikri Ocak, hiçbir şeyin Romanlar'ın Kakavası'na engel olamayacağını belirterek ''Bu yıl yağmur altında Hıdrellez'e giriyoruz. Bereketli olsun. Sağlık ve huzur dolu bir yol olsun. Yağmur da çamur da olsa bu bizim bayramımız. Ne mutlu ki bu güzel güne eriştik'' dedi. Ruz-ı Hızır (Hızır Günü) olarak adlandırılan Hıdırellez, Hızır ve İlyas Peygamber'in yeryüzünde buluştukları gün olarak kabul edilir. Hızır ve İlyas sözcükleri birleşerek halk ağzında zamanla Hıdırellez şeklini almış. Halk arasında 6 Mayıs günü kış mevsiminin bitip sıcak yaz günlerinin başladığı anlamına gelir. -İNANIŞLAR- Hıdırellez gününden önce evler baştan başa temizlenir. Çünkü temiz olmayan evlere Hızır'ın uğramayacağı düşünülür. Hıdırellez günü giyilmek üzere yeni elbiseler, ayakkabılar alınır. Hıdırellez kutlamaları daima yeşillik, ağaçlık alanlarda, su kenarlarında, bir türbe ya da yatırın yanında yapılır, bugün baharın taze bitkileri, kuzu eti ya da kuzu ciğeri yeme adeti vardır.