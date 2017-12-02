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Edirne'de hayvanseverler sokak köpeklerini besledi

Ali Can ZERAY/EDİRNE, (DHA)- EDİRNE'de sokak hayvanlarını koruma dernekleri üyeleri ile Trakya Üniversitesi öğrencileri bir araya gelerek, artık kullanılmayan kent çöplüğündeki yüzlerce köpeği besledi

02 Aralık 2017 20:31

Ali Can ZERAY/EDİRNE, (DHA)- EDİRNE\'de sokak hayvanlarını koruma dernekleri üyeleri ile Trakya Üniversitesi öğrencileri bir araya gelerek, artık kullanılmayan kent çöplüğündeki yüzlerce köpeği besledi.
Trakya Üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Hayvan Dostları Topluluğu, Edirne Doğayı ve Hayvanları Yaşatma ve Koruma Derneği (EDHAYKO), sosyal medya üzerinden örgütlenen Pati Dostları, Edirne Belediyesi çalışanları ve diğer sivil toplum kuruluşlarının 100 kadar üyesi, artık kullanılmayan kent çöplüğündeki köpekleri beslemek için harekete geçti. Çöplükte aç kalan köpekleri beslemek için yanlarında kuru mama ve sıyrılmış tavuk artıkları ile su getiren hayvanseverler, çöplüğün çeşitli noktalarına bunları bıraktı. Edirne Belediye Başkan Yardımcısı Dr. Ertuğrul Tanrıkulu, köpeklerin artık aç kalmayacağını ifade ederek, \"Edirne Belediyesi çöplüğünün taşınmasıyla birlikte köpeklerimiz aç kaldı. Biz de bugün buraya gelip bu etkinliğe katıldık. Burada yaşayan yaklaşık 700 köpeğin aç kalmaması için, bin 400 kişiye yemek veren firma ile askeri birliğin yemek artıklarını alıp burada aç köpekleri doyurmak için anlaştık. Bundan sonra köpeklerimiz aç kalmayacak\" dedi.
Trakya Üniversitesi Hayvan Topluluğu Başkan Yardımcısı Yağmur Islattı da organizasyonu çöplükte aç kalan hayvanları doyurmak için yaptıklarını belirterek, \"Uzun yıllar buraya çöp atılıyordu. Dostlarımız bu atıklarla karınlarını doyurup yaşamaya devam ediyorlardı. Çöplüğün taşınmasıyla dostlarımız aç kaldı. Çoğu köpek burada aç kaldığı için hastalanıp yaşam mücadelesi veriyor. Belediyenin bu dostlarımıza sahip çıkması gerekir. Biz de bunun için elimizden geleni yapacağız\" diye konuştu.
EDHAYKO Başkanı Nurhan Kalender ise \"Belediye köpeklere bir gün değil her gün sahip çıkmalı. Sokak köpeklerinin yaşaması için mücadelemiz devam edecek\" ifadelerini kullandı.

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