-EDİRNE'DE GIDA ZEHİRLENMESİ EDİRNE (A.A) - 19.07.2010 - Edirne'nin Havsa ilçesinde dün gece gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastanelere başvuran 111 kişiden 23'ünün tedavileri sürüyor. Alınan bilgiye göre, dün Havsa ilçesi Abalar köyünde askere gidecek olan 22 genç için aileleri tarafından düzenlenen mevlit yemeğinde yedikleri tavuklu pilav sonrası rahatsızlanarak, Edirne merkez ve Havsa ilçesindeki hastanelere başvuranlardan 23'ünün tedavileri sürüyor. İl Sağlık Müdürü Hatice Gül, yaptığı açıklamada, Abalar köyünde tavuklu pilav yedikten sonra zehirlenen 111 kişinin ildeki hastanelere başvurduğunu söyledi. Şu anda toplam 23 kişinin hastanelerde yattığını ifade eden Gül, şöyle devam etti: ''Bunlardan Edirne Devlet Hastanesine başvuran 12 kişiden 5'i enfeksiyon servisine yatırılmış, Selimiye Ünitesine başvuran 56 kişiden 17'si yatırılmış olup 10 tanesi çocuk servisine yatırılarak müşahede altına alınmıştır. Yatırılan hastaların hepsinin genel durumu iyidir. Havsa ilçe hastanesine 36, Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine 5, Özel Ekol Hastanesine de 1 kişi başvurmuş olup, kişiler ayakta tedavi edildikten sonra şifa ile taburcu edilmişlerdir. Tıp Fakültesi hastanesine başvuran kişilerden 1 tanesi gebe olduğu için gözetim amaçlı yatırılmıştır. Genel durumu iyidir.'' Havsa Kaymakamı Mustafa Sarıkaya da dün Abalar köyünde düzenlenen mevlit yemeğinden sonra rahatsızlanarak, Havsa Devlet Hastanesine başvuran 35 kişinin tedavilerinin ardından taburcu edildiğini belirtti. Sarıkaya, yemeklerden alınan numunelerin İl Tarım Müdürlüğünde incelendiğini kaydetti.