Edirne'de FETÖ davasında 2 tahliye

Engin ÖZMEN/EDİRNE, (DHA) - EDİRNE\'de FETÖ/PDY soruşturma kapsamında \'Zaman\'a sahip çık\' eylemine katıldıkları gerekçesiyle haklarında dava açılan 26 sanığın yargılandığı davada, 8 tutuklu sanıktan 2\'si adli kontrol şartıyla tahliye edildi.

Edirne\'de 2014 yılında adliye önünde, kapatılan Zaman Gazetesi\'ne destek vermek için eylem yapanlara yönelik soruşturma kapsamında haklarında dava açılan 8\'i tutuklu, 26 sanığın yargılanmasına Edirne 2\'nci Ağır Ceza Mahkemesi\'nde devam edildi. Duruşmaya, tutuklu sanıklardan Ersin Bulut katılırken, diğer tutuklu sanıklar Serkan Uslu, Murat Fındık, Yavuz Yakut, Yusuf Özalp, Hayriye Tüfekçi Kolbasar, Hakkı Yurttaş ve Abdulkadir Akyel ise mahkemeye video konferans sistemiyle bağlandı.

Tutuklu sanık Ersin Bulut, 15 Temmuz darbe girişimine kadar her kesimden insanların çocuklarını gönderdiği bir okulda öğretmenlik yaptığını, kurumun da Milli Eğitim Bakanlığı tarafından denetlendiğini anlattı. Bu durumda sadece bir öğretmen olduğunu belirten Bulut, \"Eğer bu kurumlarda çalışmak suçsa, binlerce çalışan var. \'ByLock\' herkesin indirip kullanabileceği bir programdır. ByLock’un Suudi Arabistan ve İran’da da kullanıcıları var. Suudi Arabistan ve İran’daki ByLock kullanıcıları da örgüt üyesi midir?\" dedi.

Sanık Hayriye Tüfekçi Kolbasar da 8.5 aydır çocuklarından ayrı olduğunu ve hasta olan çocuğunun yanında olması gerektiğini belirterek mahkemeden tahliyesini talep etti. Murat Fındık da mahkemeden tahliye talep ederken, zor durumda olan ailesinin geçimini sağlamak için çalışmak zorunda olduğunu söyledi.

Mahkeme heyeti, sanıklardan Murat Fındık ve Hayriye Tüfekçi Kolbasar\'ın adli kontrol koşuluyla tahliyesine, diğer sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar vererek, duruşmayı erteledi.