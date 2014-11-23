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Edirne'de donarak öldüğü sanılan 9 Afganistanlı göçmen öldürülmüş!

Nisan ayında Edirne'de çalılıkların arasında bulunan ve donarak öldükleri sanılan 9 Afganistanlı göçmenin öldürüldüğü ortaya çıktı

23 Kasım 2014 15:19

Edirne'de nisan ayında çalılıkların arasında bulunan ve donarak öldükleri sanılan 9 Afganistanlı göçmen av tüfeğiyle öldürüldükleri belirlendi.

Nisan ayında bir ihbarı değerlendiren jandarma ekipleri, Budakdoğanca köyü Kırçeşme mevkisinde yaptıkları kontrollerde, çalılıklar içerisinde aralarında çocuk ve kadınların da bulunduğu 9 göçmenin cesedini bulmuştu.

İlk değerlendirmede kış soğuklarında donarak öldükleri sanılan kaçakların İstanbul Adli Tıp Kurumu'ndaki incelemede, av tüfeğiyle öldürüldükleri sonucunun çıkması üzerine cinayeti titizlikle araştıran jandarma, bir kaçağın üzerinden çıkan fotoğraftan yola çıkarak olayı aydınlattı.

Vesikalık fotoğrafın üzerinde yazan stüdyoyu bulan jandarma ekipleri, Kahramanmaraş'taki fotoğrafçıyla görüştü. Fotoğrafçının ifadesinden kaçakların stüdyoya Türkiye'de ikamet izni olan bir Afganlı ile geldiği bilgisine ulaşan jandarma, daha sonra yakaladığı Afganlı'nın sorgusunda öldürülen kaçakların umut yolculuğu için kılavuzluk etmesi üzerine görüştüğü kişinin telefon numarasına ulaştı.

Edirne Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında teknik ve fiziki takip sonucu olaya karıştıkları iddiasıyla Adana'da E.K, Kırklareli'nin Babaeski ilçesinde O.T, Edirne'de de A.F ve L.F gözaltına alındı.

Adliyeye sevk edilen zanlılardan E.K, mahkemece tutuklandı, diğer zanlılar tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

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