Edirne'de darbe girişimi davasında tahliye çıkmadı

Engin ÖZMEN/EDİRNE, (DHA) - EDİRNE\'de 15 Temmuz gecesi darbe girişiminde rol aldıkları iddiasıyla haklarında dava açılan, aralarında 54\'üncü Mekanize Piyade Tugayı eski Komutanı Tuğgeneral Hidayet Arı\'nın da bulunduğu 7\'si tutuklu, 22 askerin yargılandığı davada, tahliye çıkmadı.

Edirne 2\'nci Ağır Ceza Mahkemesi\'ndeki davaya tutuklu sanıklar 54\'ncü Mekanize Piyade Tugayı eski Komutanı Hidayet Arı, eski binbaşılar Ekrem Tekinarslan, Bülent Yılancı, eski kurmay yarbay Ramazan Altun, eski yüzbaşı Ali Soylu ve Kocaeli F Tipi Cezaevinden video konferans sistemiyle (SEGBİS) eski yarbay Kağan Kaya, eski üsteğmen İsmet Sezgin ve bazı tutuksuz sanıklarla, avukatları katıldı. İki gündür dinlenen tanıkların ardından mahkeme savcısı ara mütalaasını açıkladı. Savcı, dosyanın geldiği aşama göz önüne alınarak, dosyada dinlenilmeyen tanıkların dinlenilmesinden vazgeçilmesini, mahkemece gerek görülmesi halinde bu tanıkların önceki beyanlarının okunması ve dinlenmesini, dosyanın esasa ilişkin mütalaasını hazırlamak üzere savcılığa tebliğine ve tutuklu sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verilmesini talep etti.

Tutuklu sanıklardan Hidayet Arı, mahkemeden çıkacak kararın insanların geleceğini etkileyeceğini belirterek, \"Darbe kapsamında yapılan bir hazırlık yok. 15 Temmuz’da bütün faaliyetler, emir komuta ilişkisi içinde olmuştur. Ben kolordu komutanından yasal emir aldım, astlarıma yasal emir verdim. Kanunsuz verilen tek bir emir yoktur. Buradakiler hayvan değil, insan. Bu nedenle bir karar verilecekse, herkes dinlenmeli. Sayın valimiz gelsin, dinlensin. Bizim geleceğimiz sorgulanıyor burada. Biz gidip hapishanede yatabiliriz, sorun değil. Bu vicdan muhasebemizde hepimizin geçmesi gerekiyor. Burada verilecek karar basit bir karar değil, bizim geleceğimiz. Lütfen acele etmeyin. Kalkışma kapsamında Edirne’de tek bir hazırlığı, emri bana göstersinler. Hiç birini kimse gösteremez yok çünkü. Ben adaletinize güveniyorum. Ne karar verirseniz verin, benim ağzımdan olumsuz tek bir kelime çıkmayacak\" dedi.

\'BEN HAİN BİR SUBAY DEĞİLİM\'

Sanık Bülent Yılancı da 16 aydır tutuklu olduğunu ve tahliyesini talep ederek, \"Ben şerefsiz, hain bir subay değilim. Bu suçlamalar çok ağrıma gitmektedir. Yaşadıklarım nedeniyle psikolojim bozuldu. Yaklaşık 16 aydır tutukluyum. Tüm gözaltı süreci ve ifadelerimde yaşadıklarımı tüm samimiyetimle anlattım. Tahliyemi istiyorum\" şeklinde konuştu.

Sanık Ali Soylu ise darbe yapma niyetinde olsaydı, gelen emirleri çoğaltarak dağıtabileceğini anlatarak, \"Kimseyi emir komuta etme yetkim yoktu. Ben darbeci olsaydım, sıkıyönetim emrini çoğaltır, dağıtırım, uygulayın derdim. Darbeci olsam, gelen mesaja hemen cevap yazarım. Darbeci olsam, mühimmat dağıtın derdim. Hiçbirini yapmadım. Doğruları yaptım. Halkı kışkırtmayalım, herhangi bir terslik olmasın diye her şeyi emniyete almaya çalıştım\" diye konuştu.

Tutuklu sanıklardan Ramazan Altun ise cezaevi şartlarının ağırlığından yakınarak, \"Biz ağırlaştırılmış müebbetten daha ağır şartlarda yatıyoruz. 17 aydır tutukluyum. 11 bin 880 saat ediyor. Vaktim boldu, hesapladım. 11 bin 880 saatte kızımın elini 12 saat tuttum. Sebebi ise \'sen darbe yaptın\' diyorlar. Yapmadığımız bir şeyden 17 aydır tutukluyuz. Umarım adil bir karar verilir\" dedi.

\'DEVLETE VE MİLLETE KARŞI ASLA OLMADIM\'

Tutuklu sanıklardan Kağan Kaya da suçsuz olduğunu ifade ederek, asla millete ve devlete karşı olmadığını savundu. Kaya, \"Darbe girişiminde müebbet alan, darbe girişiminde bulunan kişilerle aynı kefeye konuluyorum. Vicdanen suçsuz olduğumu biliyorum devlete millete karşı asla olmadım” ifadelerini kullandı.

Diğer sanıklar da mahkemede tahliyelerini talep etti.

Avukatların beyan ve taleplerinin ardından Edirne 2\'nci Ağır Ceza Mahkemesi, ara kararını açıkladı. Mahkeme Başkanı hakim Necati Görgülü, dinlenmeyen tanıkların dosyaya katkı sağlamayacağını ifade ederek dinlenmesinden vazgeçilmesine, sanık avukatlarının keşif taleplerinin reddine, tutuklu sanıkların ise tutukluluk hallerinin devamına karar vererek duruşmayı savcılığın esas hakkındaki mütalaasının (sanıklar hakkında verilecek ceza talepleri) hazırlanması için erteledi.