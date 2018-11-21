T24 LogoT24 Logo
Gündem

Edirne'de Bulgaristan'dan getirilen 400 bin uyuşturucu hap ele geçirildi

Ali Can ZERAY/EDİRNE, (DHA)- BULGARİSTAN'dan Hamzabeyli Sınır Kapısı'ndan Türkiye'ye giriş yapan otomobilde 150 kilogram ağırlığında 400 bin uyuşturucu hap ele geçirilirken, 5 şüpheli gözaltına alındı

21 Kasım 2018 16:09

Ali Can ZERAY/EDİRNE, (DHA)- BULGARİSTAN\'dan Hamzabeyli Sınır Kapısı\'ndan Türkiye\'ye giriş yapan otomobilde 150 kilogram ağırlığında 400 bin uyuşturucu hap ele geçirilirken, 5 şüpheli gözaltına alındı.
Edirne Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, İstanbul\'da satılmak üzere, Bulgaristan\'dan yüklü miktarda uyuşturucu madde getirileceği ihbarı aldı. İhbarı değerlendiren ekipler, sınır kapılarında önlem alarak otomobili beklemeye başladı. Hamzabeyli Sınır Kapısı\'ndan giriş yapan M.Ö., yönetimindeki Türkiye plakalı otomobil, durdurulup aramaya alındı. Aramada,
piyasa değeri, 8 milyon lira olan 150 kilo ağırlığında 400 bin uyuşturucu hap ve 10 LSD olduğu değerlendirilen uyuşturuc madde ele geçirdi. Olayla ilgili otomobil sürücüsü M.Ö., araçta bulunan F.Ö. ve olayla ilgili bağlantısı olan H.K., gözaltına alındı.
ALICI 17 SUÇTAN ARANAN CEZAEVİ FİRARİSİ ÇIKTI
Soruşturmayı derinleştiren polis, İstanbul\'da uyuşturucuyu alacak şahısların da kimliğini belirledi. İstanbul\'da operasyon düzenleyen Edirne polisi, 17 suçtan aranması bulunan ve cezaevi firarisi K.M. ile A.V.\'yi gözaltına alarak soruşturması için Edirne\'ye getirdi. Edirne Sultan 1\'inci Murat Devlet Hastanesi\'nde sağlık kontrolünden geçirilen 5 şüpheli ile ilgili soruşturma sürüyor.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Ali Can ZERAYEDİRNE DHA BULGARİSTAN Hamzabeyli Sınır Kapısı TürkiyeEdirne Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla MücadeleBulgaristanHamzabeyli Sınır KapısıTürkiyeAramadapiyasaLSDOlaylaALICISUÇTAN ARANAN CEZAEVİ
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24