-EDİRNE'DE BULGAR KİLİSESİ'NDE BÜST AÇILIŞI EDİRNE (A.A) - 17.10.2010 - Edirne'de Sveti Konstantin ve Elena Kilisesi'nin bahçesindeki, Papaz 1. Antin büstünün açılışı törenle yapıldı. Kirişhane Semti'ndeki Bulgar Ortodoks Sv. Konstantin ve Elena Kilisesi'deki ayin ve törene katılmak için aralarında Yurt Dışında Yaşayan Bulgarlardan Sorumlu Devlet Bakanı Bojidar Dimitrov'un da bulunduğu yaklaşık 750 kişi, tören öncesinde Rahip Aleksandır Çıkırık'ın yönettiği ayine katıldı. Bulgar Bakan Dimitrov, ayinde kiliseye 10 dolar bağış yaparak satın aldığı mumu yakarak, dua etti. Ayinin sona ermesinden sonra İstanbul'daki kiliselerde papazlık yapmış Bulgar Papaz 1. Antin'in büstünün açılışı için kilise bahçesine geçildi. Edirne Valisi Gökhan Sözer, burada yaptığı konuşmada, geçmişte yaşanan olumsuz olaylar yerine geleceğe bakılarak, komşuluk ilişkilerinin daha da geliştirilmesi gerektiğini söyledi. Bulgaristan'ın Edirne Başkonsolosu Vilço Markov da Bulgar kültürünün Bulgaristan sınırları dışında korunmasına yardımcı olanlara teşekkür etti. Konuşmaların ardından, Papaz 1. Antin'in büstü, Vali Sözer, Bulgar Bakan Dimitrov, Edirne Belediye Başkan Yardımcısı Namık Kemal Döleneken ve Başkonsolos Markov tarafından açıldı. Tören, Bulgaristan'dan gelen halk oyunları ekiplerinin gösterileriyle son buldu.