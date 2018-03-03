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Edirne'de 93 kilo skunk ele geçirildi

Ali Can ZERAY/EDİRNE, (DHA)- EDİRNE'de, Yunanistan'dan Meriç Nehri üzerinden ülkeye sokulan 93 kilo skunk uyuşturucu maddesi ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı

03 Mart 2018 18:35

Ali Can ZERAY/EDİRNE, (DHA)- EDİRNE\'de, Yunanistan\'dan Meriç Nehri üzerinden ülkeye sokulan 93 kilo skunk uyuşturucu maddesi ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.
Edirne Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Yunanistan\'dan Meriç Nehri üzerinden kayıklı yüklü miktarda uyuşturucu getirilip İstanbul\'da piyasaya sürüleceği bilgisi üzerine sınır kesiminde önlem aldı. Sınırdan geçirilen uyuşturucuların bulunduğu 2 aracı takibe alan polis, Uzunköprü ilçesi yakınında durdurup aramaya aldı. Aramada, araçlardan birinde skunk adı verilen genetiği değiştirilmiş 93 kilo esrar ele geçirildi. Diğer aracın ise uyuşturucu bulunan araca öncülük yaptığı belirlendi. 
Araçların sürücüleri M.K. ile M.KŞ., gözaltına alındı.

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