Edirne'de 4 kaçak göçmen donarak hayatını kaybetti

Edirne'de, yabancı uyruklu kişilere ait olduğu sanılan 4 kişinin cesedi bulundu. Cesetleri çalılıklar içinde bulunan ikisi kadın ve çocuk 4 kişinin, donarak öldüğü öne sürüldü.

Cesetlerin bulunduğu mevkideki Budakdoğanca köyü muhtarı Ayhan Kıyıcı, gazetecilere yaptığı açıklamada, bir arkadaşının haber vermesi sonucu olay yerine gittiğini, cesetleri görünce şok yaşadığını söyledi.

Hemen jandarmaya haber verdiklerini belirten Kıyıcı, şunları anlattı:

"İlk gittiğimde sadece bir kişinin cesedini gördüm. Daha sonra çalılıkların içine doğru girdiğimde bebek ve annesini fark ettim. Soğuktan korumak için anne çocuğunu kucağına almış ve üzerine kapanmıştı. İkisi de o şekilde ölmüş. Çok üzüldük. Sonra bir erkek cesedi daha çıktı. Ayaklarında ayakkabıları bile yoktu. Donarak ölmüşler galiba."

Kıyıcı, olayın kendilerini çok üzdüğünü ifade ederek, köylerinin sınıra yakın olması nedeniyle bölgede sürekli yabancı uyruklu kişiler gördüklerini, hatta bazılarının akşamları kahveye geldiğini kaydetti.

Yasa dışı yollardan Bulgaristan'a geçmeye çalışan yabancı uyruklu kişilere ait olduğu tahmin edilen cesetler, cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından otopsi için Trakya Üniversitesi Hastanesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna götürüldü.