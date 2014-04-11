T24 LogoT24 Logo
Gündem

Edirne'de 4 kaçak göçmen donarak hayatını kaybetti

Yasa dışı yollardan Bulgaristan'a geçmeye çalışan yabancı uyruklu 4 kişi donarak hayatını kaybetti

11 Nisan 2014 21:24

Edirne'de, yabancı uyruklu kişilere ait olduğu sanılan 4 kişinin cesedi bulundu.  Cesetleri çalılıklar içinde bulunan ikisi kadın ve çocuk 4 kişinin, donarak öldüğü öne sürüldü.

Cesetlerin bulunduğu mevkideki Budakdoğanca köyü muhtarı Ayhan Kıyıcı, gazetecilere yaptığı açıklamada, bir arkadaşının haber vermesi sonucu olay yerine gittiğini, cesetleri görünce şok yaşadığını söyledi.

Hemen jandarmaya haber verdiklerini belirten Kıyıcı, şunları anlattı:

"İlk gittiğimde sadece bir kişinin cesedini gördüm. Daha sonra çalılıkların içine doğru girdiğimde bebek ve annesini fark ettim. Soğuktan korumak için anne çocuğunu kucağına almış ve üzerine kapanmıştı. İkisi de o şekilde ölmüş. Çok üzüldük. Sonra bir erkek cesedi daha çıktı. Ayaklarında ayakkabıları bile yoktu. Donarak ölmüşler galiba."

Kıyıcı, olayın kendilerini çok üzdüğünü ifade ederek, köylerinin sınıra yakın olması nedeniyle bölgede sürekli yabancı uyruklu kişiler gördüklerini, hatta bazılarının akşamları kahveye geldiğini kaydetti.

Yasa dışı yollardan Bulgaristan'a geçmeye çalışan yabancı uyruklu kişilere ait olduğu tahmin edilen cesetler, cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından otopsi için Trakya Üniversitesi Hastanesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna götürüldü.

 

ETİKETLER

edirnekaçakdonmakölümgöçmenhaber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Jülide Kural ve Ömer Şahin, Selahattin Demirtaş'ın 'Devran'ını sahneye taşıyor...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İran, Irak'taki ABD üslerini vurdu...

Çiğdem Toker, Kanal İstanbul güzergâhında en büyük araziye sahip üç...

Gökçek, daire başkanlarının odalarını Hint Okyanusu Adaları'na özgü bitkilerle süslemek...

Sırrı Süreyya Önder: Cezaevinde gittiğim doktor, 'Ya sizi seviyoruz ama...

ABD Başkanı Trump'tan İran'a ılımlı mesaj: İran'ın doğal düşmanı IŞİD'i...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24