Edirne’de 209 kaçak yakalandı, 1 organizatör tutuklandı

Ünsal YÜCEL/EDİRNE, (DHA)- EDİRNE’de jandarma ekiplerinin yaptığı denetimler sırasında, yasa dışı yollardan yurt dışına geçmek isteyen yabancı uyruklu 209 kaçak yakalandı, 1 organizatör tutuklandı.

Edirne Jandarma Komutanlığı ekipleri, merkeze bağlı Bosna, Orhaniye ve Hacıarnavut köyleri ile Uzunköprü, Lalapaşa ve Meriç ilçelerindeki yol kontrolünde, yasa dışı yollardan Avrupa ülkelerine gitmek isteyen Suriye, Afganistan, Pakistan, Irak, Bangladeş, Eritre Somali ve Güney Kore uyruklu 209 kaçağı yakaladı. Ayrıca organizatörlük yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan ve jandarmadaki işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilen M.B. tutuklandı. Kaçaklar ise işlemlerinin ardından Edirne İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne teslim edildi.