Edirne'de 15 Temmuz hatıra parasına hakaret iddiası

Ünsal YÜCEL/HAVSA (Edirne), (DHA) - EDİRNE\'nin Havsa İlçesi\'nde çay bahçesi işletmecisi H.G., hesap öderken 15 Temmuz şehit ve gazileri anısına hatıra olarak basılan 1 liralık madeni paraları ayırdığı ve \'Ne anlamı var o paranın\' dediğini öne sürdüğü müşterisi K.T.\'yi polise şikayet etti.

Olay, ilçeye bağlı Hacıisa Mahallesi\'ndeki bir çay bahçesinde meydana geldi. Havsa İlçe Emniyet Müdürlüğü\'ne başvuran çay bahçesi işletmecisi H.G., hesap öderken 15 Temmuz şehit ve gazileri anısına hatıra olarak basılan 1 liralık madeni paraları ayırdığı ve \'Ne anlamı var o paranın\' dediğini öne sürdüğü müşterisi K.T.\'den şikayetçi oldu. Polis tarafından ifadesine başvurulan K.T. ise H.G.\'yi tanımadığını belirterek, suçlamaları kabul etmedi.

K.T. ifadesinin ardından serbest bırakılırken, hakkında \'Devletin egemenlik alametlerini aşağılama\' suçundan soruşturma başlatıldı.