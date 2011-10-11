-Edirne'de 105 kaçak yakalandı EDİRNE (A.A) - 11.10.2011 - Edirne'de yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmak isteyen 105 kaçak yakalandı. Alınan bilgiye göre, jandarma ve sınır devriye ekiplerince, il merkezine bağlı Bosnaköy köyü ile İpsala ilçesinde yapılan kontrollerde, yasa dışı yollardan yurt dışına gitmek isteyen Filistin, Suriye, Fas ve Myanmar uyruklu 105 kaçak yakalandı. Yakalanan yabancı uyruklular, sınır dışı edilmek üzere Edirne Emniyet Müdürlüğü Pasaport ve Yabancılar Şubesi'ne götürüldü.