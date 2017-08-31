T24 LogoT24 Logo
Gündem

Edirne Valisi, hastane ziyaretinde bebeğe 'Eymen' adını verdi

Engin ÖZMEN- Ali Can ZERAY/EDİRNE, (DHA) - EDİRNE Valisi Günay Özdemir, Kurban Bayramı nedeniyle ziyaret ettiği Sultan 1'nci Murat Devlet Hastanesi'nde Zuhal ve Erdem Demir çiftinin yeni doğan erkek çocuklarına 'Eymen' adını verdi

31 Ağustos 2017 20:57

Engin ÖZMEN- Ali Can ZERAY/EDİRNE, (DHA) - EDİRNE Valisi Günay Özdemir, Kurban Bayramı nedeniyle ziyaret ettiği Sultan 1\'nci Murat Devlet Hastanesi\'nde Zuhal ve Erdem Demir çiftinin yeni doğan erkek çocuklarına \'Eymen\' adını verdi.
Edirne Valisi Günay Özdemir, Kurban Bayramı nedeniyle polis bahçesinde düzenlenen bayramlaşma programına katıldı. Edirne Emniyet Müdürüvekili İrfan Çubukçu tarafından karşılanan Vali Özdemir, protokol üyeleri ve polis memurlarıyla tokalaşıp bayramlarını kutladı. Aile ve Sosyal Politikalar Müdürlüğü\'ne bağlı Huzurevi\'ne geçen Vali Özdemir ve yanındakiler yaşlıların bayramlarını kutladı. Huzurevi sakinlerine bayram hediyesi veren Vali Özdemir, sohbet ederek ihtiyaçlarını sordu. Edirne Jandarma Komutanlığı\'nı ziyaret eden Vali Özdemir, daha sonra Sultan 1\'nci Murat Devlet Hastanesi\'ne geçti.
BEBEĞE İSMİNİ VALİ İLE BİRLİKTE VERDİLER
Hastanede sağlık memuru olan Erdem ve Zuhal Demir\'in yeni doğan bebeklerini ziyaret eden Vali Özdemir, çiftini  kutladı. Bebeğe küçük altın takan Vali Özdemir, Erdem çifti ile birlikte bebeğe \'Eymen\' adını verdi. Edirne Müftüsü Emrullah Üzüm de ezan okuyup bebeğin kulağına ismini söyledi.
Vali Özdemir bayram ziyaretlerinin sonunda 91 yaşındaki hasta Necdet Sezer\'i odasına gitti. Geçmiş olsun dilediğinde bulunan Özdemir, Sezer ile sohbet ederek bayramını kutladı.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

EnginAli Can ZERAYEDİRNE DHAEDİRNE Valisi GünayKurban BayramıSultanMurat Devlet Hastanesi ZuhalErdem DemirEdirne Valisi GünayEdirne Emniyet MüdürüvekiliValiAileSosyal Politikalar MüdürlüğüHuzureviEdirne Jandarma

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Prof. Eker'den Dr. Öz ve Karatay'a yanıt: Bu insanların beslenme...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Tarikat şeyhi Özbağ "Sünnet, 'geçinemeyenlerin gelirini indireceksin' diyor" demişti; naylon...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Bakan Albayrak: Emeklilik sisteminde ciddi bir reform yapma zamanı...

"Geleceğe Nefes kampanyası kapsamında dikilen 11 milyon fidanın yüzde 90'ı...

Yüksek Seçim Kurulu yenilendi; yeni üyeler kim, işte seçimleri yönetecek...

Manisa'da 5,4 büyüklüğünde deprem!...

Albayraklar savunma sanayiinden 'vuruşarak' çekiliyor: "İhtiyacımız olan desteğe bir türlü...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24