Edirne Valisi, hastane ziyaretinde bebeğe 'Eymen' adını verdi

Engin ÖZMEN- Ali Can ZERAY/EDİRNE, (DHA) - EDİRNE Valisi Günay Özdemir, Kurban Bayramı nedeniyle ziyaret ettiği Sultan 1\'nci Murat Devlet Hastanesi\'nde Zuhal ve Erdem Demir çiftinin yeni doğan erkek çocuklarına \'Eymen\' adını verdi.

Edirne Valisi Günay Özdemir, Kurban Bayramı nedeniyle polis bahçesinde düzenlenen bayramlaşma programına katıldı. Edirne Emniyet Müdürüvekili İrfan Çubukçu tarafından karşılanan Vali Özdemir, protokol üyeleri ve polis memurlarıyla tokalaşıp bayramlarını kutladı. Aile ve Sosyal Politikalar Müdürlüğü\'ne bağlı Huzurevi\'ne geçen Vali Özdemir ve yanındakiler yaşlıların bayramlarını kutladı. Huzurevi sakinlerine bayram hediyesi veren Vali Özdemir, sohbet ederek ihtiyaçlarını sordu. Edirne Jandarma Komutanlığı\'nı ziyaret eden Vali Özdemir, daha sonra Sultan 1\'nci Murat Devlet Hastanesi\'ne geçti.

BEBEĞE İSMİNİ VALİ İLE BİRLİKTE VERDİLER

Hastanede sağlık memuru olan Erdem ve Zuhal Demir\'in yeni doğan bebeklerini ziyaret eden Vali Özdemir, çiftini kutladı. Bebeğe küçük altın takan Vali Özdemir, Erdem çifti ile birlikte bebeğe \'Eymen\' adını verdi. Edirne Müftüsü Emrullah Üzüm de ezan okuyup bebeğin kulağına ismini söyledi.

Vali Özdemir bayram ziyaretlerinin sonunda 91 yaşındaki hasta Necdet Sezer\'i odasına gitti. Geçmiş olsun dilediğinde bulunan Özdemir, Sezer ile sohbet ederek bayramını kutladı.

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