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Yaşam

Edirne'nin su ihtiyacının büyük bölümünü karşılayan barajın doluluk oranı yüzde 8'e düştü

"İki ayı bulmaz su ihtiyacımız çaresizliğe dönüşecek gibi bir durumumuz var"

02 Ocak 2021 20:00

Edirne'nin Keşan ilçesinde, şehrin su ihtiyacının büyük bölümü karşılayan Kadıköy Barajı'nda yüzde 8 doluluk kaldı. Yağışın olmaması ile birlikte gitgide azalan barajdaki suyun en fazla 1-2 ay daha şehrin ihtiyacını karşılaması öngörülüyor.

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