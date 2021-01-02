Edirne'nin su ihtiyacının büyük bölümünü karşılayan barajın doluluk oranı yüzde 8'e düştü

Edirne'nin Keşan ilçesinde, şehrin su ihtiyacının büyük bölümü karşılayan Kadıköy Barajı'nda yüzde 8 doluluk kaldı. Yağışın olmaması ile birlikte gitgide azalan barajdaki suyun en fazla 1-2 ay daha şehrin ihtiyacını karşılaması öngörülüyor.