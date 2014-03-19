Edirne mitinginde Erdoğan'a protesto: Silivri seni bekliyor büyük usta

Başbakan Tayyip Erdoğan'ın Edirne mitinginde "Silivri seni bekliyor büyük usta" pankartı açıldı.

Daha önce de gittiği bazı illerde protestolarla karşılaşan Erdoğan, Edirne mitinginde de vatandaşın protestosundan kurtulamadı.

'Silivri seni bekliyor büyük usta'

Başbakan’ın miting konuşması yaptığı sırada ön sıralardan dev boyutlarda bir pankart açıldı. Pankartın üzerinde “Sen sözünün erisin, söz verdin mi tutarsın. Silivri seni bekliyor büyük usta" yazdığı görüldü.

Erdoğan ve AKP’liler pankartın farkına varmazken, televizyon kanalları da bu görüntüyü yayınlamaktan kaçamadı.