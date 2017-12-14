Edirne merkezli FETÖ operasyonu: 9 gözaltı

Engin ÖZMEN/EDİRNE,(DHA)- EDİRNE merkezli 4 ilde FETÖ/PDY soruşturması kapsamında aralarında öğrenci ve esnafın da yer aldığı 9 şüpheli gözaltına alındı.

Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturmasında örgütle bağlantısı olduğu belirlenen 13 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Edirne Emniyet Müdürlüğü ekipleri Edirne merkezli İstanbul, Kocaeli ve Bursa\'da eş zamanlı düzenlenen operasyonda 9 şüpheliyi gözaltına aldı. Edirne\'ye getirilerek sağlı kontrolünden geçirilen şüpheliler, ifadeler için emniyete götürüldü. Adreslerinde bulunamayan 4 şüphelinin yakalanması için başlatılan çalışmaların sürdüğü kaydedildi.