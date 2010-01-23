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Yaşam

Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'a elektrik verilemiyor

ENERJİ nakil hatlarındaki arıza nedeniyle Trakya bölgesinde Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'a verilen elektrik kesildi.

23 Ocak 2010 02:00

 T24- ENERJİ nakil hatlarındaki arıza nedeniyle Trakya bölgesinde Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'a verilen elektrik kesildi.

TREDAŞ (Trakya Elektrik Dağıtım A.Ş.) Genel Müdürü Ahmet Erdoğan, Trakya'ya elektrik verilemediği söyledi. Trakya'da kendilerinden herhangi bir arızanın söz konusu olmadığını TEAŞ'ın ulusal elektrik dağıtım sisteminden kaynaklanan arıza nedeniyle 3 ilde birden saat 08.00'den itibaren elektrik verilemediğini söyledi.

Bu arada etkili kar yağışı ve tipi nedeniyle Edirne Hamzabeyli ile Uzunköprü yolları yoğun tipi ve kar nedeniyle zaman zaman kapandı. Tekirdağ'dan Malkara, Şarköy, Muratlı, Hayrabolu yolları da kar nedeniyle kapandı. Kapalı olan Kırklareli Vize, Pınarhisar, yollarını açma çalışmaları sürdürülüyor.

 

İSTANBUL'DA DA ELEKTRİK KESİNTİLERİ YAŞANIYOR

 

Tipi ve kar yağışı nedeniyle boğaz geçişi enerji hatlarında meydana gelen arıza nedeniyle istanbul'un bazı bölgelerinde  50 dakika süreyle elektrik verilemedi. Şehrin büyük bölümüne hala elektrik verilemiyor.

 

Elektrik kesintisi nedeniyle İstanbul metrosu Taksim-Atatürk Oto Sanayi istasyonları arasında ulaşım aksadı.

 

Kesinti nedeniyle bazı bölgelerde doğalgaz kesintileri de meydana geliyor.  Vatandaşlara elektrik kesildiğinde kombilerini mutlaka kapatmaları uyarısı yapıldı.

 

AKOM alarmda

 

Olumsuz hava koşullarına karşı gerekli önlemlerin alındığını ifade eden Vali Muammer Güler, İstanbul Büyükşehir Belediyesinin, İl Afet ve Koordinasyon Merkezinin 24 saat çalışacağını bildirdi.

 

Güler, "Genel hayatı etkileyecek şekilde bir kar yağışı en son 2004'te yaşandı. 'İlimizde 'örtü' teşkil edilecek bir kar yağışı son 3 yıldır görülmedi. Meteoroloji, bugün ve pazar günkü kar yağışlarının 'örtü' teşkil edecek tarzda yağacağını ve tipi şeklinde olacağını belirtti" dedi.

TREDAŞ (Trakya Elektrik Dağıtım A.Ş.) Genel Müdürü Ahmet Erdoğan, Trakya'ya elektrik verilemediği söyledi. Trakya'da kendilerinden herhangi bir arızanın söz konusu olmadığını TEAŞ'ın ulusal elektrik dağıtım sisteminden kaynaklanan arıza nedeniyle 3 ilde birden saat 08.00'den itibaren elektrik verilemediğini söyledi.

Bu arada etkili kar yağışı ve tipi nedeniyle Edirne Hamzabeyli ile Uzunköprü yolları yoğun tipi ve kar nedeniyle zaman zaman kapandı. Tekirdağ'dan Malkara, Şarköy, Muratlı, Hayrabolu yolları da kar nedeniyle kapandı. Kapalı olan Kırklareli Vize, Pınarhisar, yollarını açma çalışmaları sürdürülüyor.

 

İSTANBUL'DA DA ELEKTRİK KESİNTİLERİ YAŞANIYOR

 

Tipi ve kar yağışı nedeniyle boğaz geçişi enerji hatlarında meydana gelen arıza nedeniyle istanbul'un bazı bölgelerinde  50 dakika süreyle elektrik verilemedi. Şehrin büyük bölümüne hala elektrik verilemiyor.

 

Elektrik kesintisi nedeniyle İstanbul metrosu Taksim-Atatürk Oto Sanayi istasyonları arasında ulaşım aksadı.

 

Kesinti nedeniyle bazı bölgelerde doğalgaz kesintileri de meydana geliyor.  Vatandaşlara elektrik kesildiğinde kombilerini mutlaka kapatmaları uyarısı yapıldı.

 

AKOM alarmda

 

Olumsuz hava koşullarına karşı gerekli önlemlerin alındığını ifade eden Vali Muammer Güler, İstanbul Büyükşehir Belediyesinin, İl Afet ve Koordinasyon Merkezinin 24 saat çalışacağını bildirdi.

 

Güler, "Genel hayatı etkileyecek şekilde bir kar yağışı en son 2004'te yaşandı. 'İlimizde 'örtü' teşkil edilecek bir kar yağışı son 3 yıldır görülmedi. Meteoroloji, bugün ve pazar günkü kar yağışlarının 'örtü' teşkil edecek tarzda yağacağını ve tipi şeklinde olacağını belirtti" dedi.

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