-EDİRNE KAPALI CEZAEVİNDEN FİRAR EDİRNE (A.A) - 13.09.2010 - Edirne Kapalı Cezaevinde aynı koğuşta kalan 3 mahkum firar etti. Mahkumlar 3 metre yüksekliğinde dikenli tel örgüyle çevrili duvardan atlayarak kaçtı. Edinilen bilgiye göre, Edirne Kapalı Cezaevinde 2'si ''hırsızlık'' diğeri de ''cinayet'' suçundan mahkum olarak bulunan Hüseyin Efe, Metin Cantürk ve Burhan Bozbey gece geç saatlerde kaldıkları koğuşun demir parmaklıklarını aralayarak 2. kattan bahçeye atladı. Daha sonra mahkumlar 3 metre boyundaki dikenli tel örgüyle çevrili cezaevi duvarından atlayarak firar etti. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.