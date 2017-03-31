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BBC Türkçe

Edirne F Tipi Cezaevi'nde açlık grevlerine son

Cezaevinde 25 Şubat'tan bu yana süresiz ve dönüşümsüz açlık grevinde olan tutuklular, cezaevi idaresi ile diyalog kanallarının açıldığını söyleyerek eylemlerine son verdiklerini açıkladılar. Türkiye'de açlık grevlerinin sürdüğü diğer cezaevlerinde ise eyl

31 Mart 2017 21:50

Edirne F Tipi Cezaevi'nde 25 Şubat'tan bu yana süresiz ve dönüşümsüz açlık grevinde olan tutuklular, cezaevi idaresi ile diyalog kanallarının açıldığını söyleyerek eylemlerine son verdiklerini açıkladılar.

Yaklaşık 40 gündür devam eden açlık grevine, bugün itibarıyla aynı cezaevinde tutuklu bulunan HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ve partinin Hakkari milletvekili Abdullah Zeydan da katılmıştı.

Özgürlükçü Hukukçular Platformu'ndan avukat İbrahim Bilmez'in aktardığı açıklamaya göre tutuklular, "Cezaevi İdaresinin HDP'li vekillerimiz, Özgürlükçü Hukukçular Platformu, Toplum ve Hukuk Araştırmaları Vakfı, İnsan Hakları Derneği yetkilileri ile ve son olarak da bizimle yaptığı görüşmeler sonucunda diyalog kanalları açılmış; cezaevi idaresi var olan sorunları çözeceğinin sözünü vermiştir" dedi.

Türkiye'de açlık grevlerinin sürdüğü diğer cezaevlerinde ise eylemlerin son bulup bulmadığı henüz bilinmiyor.

HDP dün yaptığı açıklamada Demirtaş'ın cezaevi yönetiminin, cezaevi koşulları ve açlık grevlerinin bitirilmesi konusunda "hiçbir iyi niyet adımı atmamış olması nedeniyle" açlık grevine başlayacağını duyurmuştu.

Selahattin Demirtaş, Abdullah Zeydan ve Sebahat Tuncel açlık grevine başlıyor

15 Şubat'ta İzmir'deki Şakran Cezaevi'nde bazı mahkûmlar açlık grevine başlamıştı.

Daha sonra farklı cezaevlerindeki mahkûmlar da açlık grevi eylemine başlamışlardı.

Açlık grevindeki mahkûmlar, 'Abdullah Öcalan üzerindeki tecridin kaldırılmasını ve cezaevlerinde yaşanan hak ihlallerine son verilmesini" talep ediyorlardı.

HDP Eş Genel Başkanları Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ ise 5 Ekim'de tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

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