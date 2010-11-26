Edirne düşman işgalinden kurtuluşunu hayvan katlederek kutladı

T24 - Edirne'nin düşman işgalinden kurtuluşunun 88'inci yıl dönümü törenlerle kutlandı. Geçit törenine katılan avcılar, avladıkları tavşan, domuz, tilki ve kuşları ellerinde sallayarak ve arabalarının üzerine koyarak herkesi şoke etti. Yaşanan vahşeti çocuklar şaşkın bakışlarla seyrederken, vali kendisine hediye edilmek istenen tavşanı geri çevirdi.





Edirne’nin düşman işgalinden kurtuluşunun 88'inci yıl dönümü törenleri sabah saat 09.00'da Atatürk Anıtı önünde başladı. Geçit törenine omuzlarına tüfek asarak katılan avcılar, avladıkları yaban hayvanları ellerinde taşıyarak protokolün önünden geçti. Edirne Avcılar Kulübü üyeleri de avladıkları tavşan, ördek gibi hayvanları araçlarının yanlarına kırmızı kurdeleler ile bağlayarak geçti. Avcılardan 2'si, ellerindeki kırmızı kurdele ile bağlanmış tavşanları Vali Gökhan Sözer'e hediye etmek istedi. Protokol tribüne kadar giden avcıların hediyelerini kabul etmeyen Vali Sözer, “Gerek yok, teşekkür ederim” dedi. Bunun üzerine avcılar dönerek geçişlerini tamamladı.



Bedava ciğer izdihamı

Edirnenin düşman işgalinden kurtuluşunun 88'inci yıl dönümü nedeniyle düzenlenen törenlerde Edirne Lokantacılar Odası'nın dağıttığı ekmek arası 2 bin 500 tava ciğer, izdihama neden oldu. Ekmek arası ciğer paketlerini almak isteyenlerden bazıları ezilme tehlikesi geçirdi.



Tören geçişlerinin son bölümünde sivil toplum örgütlerine ile dernekler kendilerine ait araçlarla bayrama katıldı. Bir kamyonetin arkasında Edirne’nin meşhur tava ciğerini pişiren Edirne Lokantacılar Odası üyeleri, 2 bin 500 adet ekmek arası ciğeri paketler halinde törenleri izlemek için gelen vatandaşlara attı. Ciğer almak isteyenler arasında izdiham çıktı. Kamyonetin arkasından koşarak tava ciğeri paketlerini almak isteyen 2 kadın yere düşerek ezilme tehlikesi geçirdi. Yol kenarında duran polis ekipleri ciğer paketlerini almak isteyen kalabalığa müdahale etmek istedi. Ancak kalabalıktakiler ciğerleri alabilmek için birbirlerini ezdi.



Edirne’nin düşman işgalinden kurtuluşunun 88'inci yıl dönümü törenleri sabah saat 09.00'da Atatürk Anıtı önünde başladı. Edirne Valisi Gökhan Sözer, Belediye Başkanı CHP'li Hamdi Sedefçi ve 54'üncü Mekanize Tugay Komutanı Tuğgeneral Cengiz Demirci, anıta çelenk sundu. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasından sonra kutlamalar Talatpaşa Caddesi üzerinde resmi geçit ile devam etti.



Vali Gökhan Sözer, Belediye Başkanı Hamdi Sedefçi ve 54'üncü Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Cengiz Demirci, üstü açık bir araç üzerinden halkın kurtuluş gününü kutladı. Bu sırada 21 pare top atışı yapıldı. Şehrin düşman işgalinden temsili olarak kurtarılmasının canlandırılmasının ardından gelinlik içindeki kurtuluş kızı göğsünde taşıdığı Türk bayrağını Vali Gökhan Sözer'e teslim etti.





Törende konuşan Belediye Başkanı Hamdi Sedefçi, Edirne’nin, Cumhuriyet'in batıdaki son kalesi olduğunu ifade ederek, şöyle konuştu:





“Bu güzel yurdu, canlar vererek yurt edindik. Onlar, Atatürk ve yiğit arkadaşları, şanlı ordumuz, halkımızla birlikte laik Cumhuriyet’i bize armağan ettiler. Biz bugün, düne kadar ilişkilerimizin iyi olmadığı ülkelerle dostluk şarkıları söylüyor, kardeşlik bağları kuruyoruz. Maalesef ülkemizde Kurtuluş Savaşı’nı yaşamış insanların torunları olarak, sorunlar yaşıyoruz. Terör belasına şehitler veriyoruz. En kısa zamanda ulusal birliktelik için kardeşçe yaşamanın yollarını bulup, hep birlikte Cumhuriyet’in aydınlık yolunda, Edirne’den Kars’a, Sinop’tan Hatay’a kadar yaşayan tüm insanlarımızla tek yürek olarak Cumhuriyet’e sahip çıkacağız.”



Daha sonra Edirne Belediye Başkanlığı’nın halk oyunları ekibinin gösterinin ardından, öğrenciler belediye bandosu eşliğinde resmi geçit yaptı.



Kutlama törenleri resmi geçit töreninin ardından sona erdi.