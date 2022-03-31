Edirne'deki aile katliamı, köy kahvesindeki altın sohbeti sonrası yaşanmış

Edirne'de 4 kişilik bir ailenin evlerinde katledilmesiyle ilgili olarak yürütülen soruşturma sürerken, öldürülenlerden Anıl Güner'in olay akşamı köy kahvesinde "1 milyonum vardı, altın aldım" dediği öğrenildi.

Uzunköprü'nün Elmalı köyünde aynı aileden dede Mehmet Güner, oğlu Mehmet Güner, eşi Filiz Güner ve çiftin oğulları Anıl Güner'in öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan 2 kişi, jandarmadaki işlemlerinin ardından Uzunköprü Devlet Hastanesi’nde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden biri savcılık sorgusunda serbest bırakılırken, Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edilen B.E. (25), tutuklandı.

Tutuklanan B.E.’nin Tekirdağ’ın Hayrabolu ilçesinde motosikletle yakalandığı belirtildi. Yol kontrolleri sırasında üzerinde kanlı kıyafetinden şüphelenin B.E.’nin güvenlik güçlerine kaza yaptığını söylediği öğrenildi. Gözaltına alınıp Uzunköprü’ye getirilen B.E., ifadesinde olayla ilgisinin bulunmadığını öne sürüp, olay gecesi Elmalı köyünde olmadığını söylediği ancak baz istasyonu kayıtlarından köyde bulunduğunun belirlendiği kaydedildi.

Arkadaşlarının ifadesi alındı

Katliamın gerçekleştiği akşam Anıl Güner’in, köy kahvesinde birlikte oturup sohbet ettiği arkadaşlarının da ifadesine başvuruldu.

Güner'in kahvede, "1 milyonum vardı, altın alıp yatırım yaptım. 900 altınım var, daha alacağım. Paramla yeni yatırımlar yapacağım" dediği öğrenildi.

Anıl Güner'in daha önce de sosyal medya hesabından kiralamak için kiralık tarla aradığı yönünde paylaşımlar yaptığı ve yakınlarının uyarısı üzerine paylaşımını sildiği belirtildi. Katliamın da altınları çalmak için gerçekleştirildiği ihtimali üzerinde duruluyor. (DHA)

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