Edirne’de avukatlar, çoklu baro düzenlemesini protesto etti

Edirne’de, avukatlar Meclis'te görüşülmeye devam edilen çoklu baro teklifini protesto etmek amacıyla bir araya geldi.

Edirne Barosu Başkanlığı tarafından organize edilen ‘Çoklu baroya hayır’ yürüyüşü Saraçlar Caddesi’nden başlayıp Atatürk Anıtı önünde sona erdi.

Maske ve sosyal mesafe kurallarına dikkat edilerek yapılan protesto sonrası konuşan Edirne Baro Başkanı Avukat Alper Pınar, "Amacımızı üzüm yemek olduğunu, bağcıyı dövmek olmadığını, savunmaya karşı, hukuka, adalete, barolara karşı yöneltilen bu hukuksuz yaklaşım noktasında bugün göstermiş olduğumuz bir faaliyettir" dedi.