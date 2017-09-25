Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan 'cezaevinde işkence' iddialarına yalanlama

EDİRNE, (DHA)- EDİRNE Cumhuriyet Başsavcılığı, F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu\'nda bulunan bazı siyasi tutukluların, işkenceye maruz kaldığı, kaburgalarının kırıldığı, domuz bağı yapıldığı iddialarının gerçeği yansıtmadığını, bunların, olumsuz algı oluşturmaya yönelik olduğunu açıkladı.

Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı, bazı basın yayın organları ve sosyal medya hesaplarında, Edirne F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu\'nda bulunan siyasi tutukluların, cezaevi yönetimi tarafından işkenceye maruz kaldığı, kaburgalarının kırıldığı, domuz bağı yapılarak süngerli odaya kapatıldığı şeklinde haber ve paylaşımlara ilişkin basın açıklaması yapılması gereği duyulduğunu açıkladı. Açıklamada, Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü\'nün, 07.09.2017 tarihli nakil emri ile Edirne F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu\'nda, \'silahlı terör örgütüne üye olmak\' suçundan hükümlü bulunan A.D., S.M., B.A., İ.K., M.A.A. ve F.K.\'nın farkı ceza infaz kurumlarına nakilleri uygun görüldüğü belirtildi. Açıklamada şöyle denildi:

\"Hükümlüler, 11.09.2017 tarihinde gerçekleştirilen nakilleri esnasında, kurum personeline karşı saldırgan ve olumsuz tavır sergilemiş, birçok memurun darbe almasına sebebiyet vermiş, diğer hükümlü ve tutukluları kurum idaresine karşı eylem yapma yönünde teşvik etmişlerdir. Hükümlü F.K. il dışına nakli gerçekleştirileceği esnada, kurum tabipliğine getirilirken yürümeyerek direnç göstermiş, bu nedenle görevli personel yardımıyla muayene odasına götürülmüştür. Hükümlünün yapılan fiziki muayenesinde, koltuk altı kenarlarında ve kollarında taşımaya bağlı olarak oluştuğu değerlendirilen ekimozlar mevcut bulunduğu, BTM (Basit Tıbbi Müdahale) ile giderilebileceği belirtilmiştir. Hükümlü F.K.\'nin sevk edildiği Kocaeli 1 No\'lu F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu\'na 11.09.2017 tarihinde saat 15.40\'ta kurum giriş işlemleri yapılırken düzenlenen tutanakta; hükümlünün sağlık sorunlarının bulunmadığını beyan ettiği, ayrıca düzenlenen raporda kaburgalarında kırık olmadığı, BTM ile giderilebilecek ekimozlar mevcut olduğu rapor edilmiştir. Bu şekilde bazı basın yayın organlarında ve sosyal medya hesaplarında yer alan haberlerin gerçeği yansıtmadığı, olumsuz algı oluşturmaya yönelik olduğu değerlendirilmiştir.\"