Edirne Belediyesi'nden Yunanistan'a kepçe davası: Adamı kurtardık, kepçemiz alıkonuldu

Edirne Belediyesi, Pazarkule Sınır Kapısı'ndan Yunanistan tarafına geçtiği gerekçesiyle gözaltına alınan ve daha sonra serbest bırakılan kepçe operatörü Musa Alerik'in kullandığı iş makinesinin iade edilmesi için Yunanistan istinaf mahkemesine dava açtı.

Alerik, 2 Mayıs 2018’de sınır kapısını 8 metre geçtiği iddiasıyla gözaltına alınmıştı. 5 Mayıs'ta Türkiye'ye iade edilen Alerik, "Farkında olmadan onların sınırına geçmişim kepçeyle" demişti.

Yunanistan, kepçe operatörünün iadesine rağmen kepçeyi Türkiye'ye iade etmemişti. Edirne Belediyesi de kepçeyi alabilmek için Yunanistan İstinaf Mahkemesi'ne dava açtı.

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Kepçenin iade davası Yunanistan'ın Orestiada kentinde 8 Ocak Salı günü görülecek. Davada 2 belediye çalışanı tanık olarak dinlenecek.

Edirne Belediye Meclisi toplantısında gündeme gelen konuyla ilgili Belediye Başkan Vekili Selçuk Çakır bilgi verdi.

Çakır, davanın 8 Ocak günü görüleceğini, 2 memurun da tanık olarak dinleneceğini söyledi. Başkan Vekili Çakır, "Biliyorsunuz meşhur bir olayımız vardı. Kendilerine göre sınır ihlali yaptığımız gerekçesiyle kepçecimiz ve kepçemiz alıkonulmuştu. Bu kez de adamı kurtardık ama kepçe kalmıştı, şimdi kepçeyi almaya gidecekler. Onunla ilgili bir görevlendirme kararı aldık" diye konuştu. (DHA)