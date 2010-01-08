Edirne Belediyesi'nde yine dinleme cihazı bulundu

T24 - Edirne Belediye Başkanı Hamdi Sedefçi'nin makam odasındaki televizyonda ses kartı, görüntü kartı, FM vericisi, görüntü ve ses aktarıcı komple sistem bulundu.



Edirne Belediye Başkanı Hamdi Sedefçi, CHP Genel Başkan Yardımcısı Yılmaz Ateş, TBMM Telekulak ve Bilgi Teknolojileri Komisyon Üyesi Tacidar Seyhan ile birlikte düzenlediği basın toplantısında, makamına alınan yeni televizyonun, haziran ayında teklif alma yöntemiyle gerçekleştiğini söyledi.

Alınan bu televizyonun temmuz ayında getirildiğini ifade eden Sedefçi, yeni olan bu televizyonun sürekli arıza yapmasından şüphelendiğini, bu şüphesini CHP Genel Başkan Yardımcısı Yılmaz Ateş ile paylaştığını, bugün de televizyonun noter ve bilirkişi huzurunda açıldığını belirtti.

Sedefçi, açılan televizyonun içerisinden komple bir dinleme ve görüntü alma, aktarma sisteminin bulunduğunu gördüğünü ve bununla ilgili de Edirne Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunduğunu bildirdi.

CHP Adana Milletvekili ve TBMM Telekulak ve Bilgi Teknolojileri Komisyon Üyesi Tacidar Seyhan da televizyonun içinden çıkan bu cihazın, ses kartı, görüntü kartı, FM vericisi, görüntü ve ses aktarıcı komple sistem olduğunu belirtti.

Sistemin son derece gelişmiş olduğunu ifade eden Seyhan, bununla uydu kanalı aracılığıyla görüntü ve seslerin dünyanın herhangi bir yerine depolanabileceğini kaydetti.



CHP'li Ateş: "Başbakan cevap versin"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Yılmaz Ateş de yaptığı açıklamada Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bir hukuk devleti olduğunu ifade etti. Hukuk devletinde geçerli olanın Anayasa, yasalar ve insan hak ve özgürlükler olduğunu bildiren Ateş, "Eğer hakim, bir kişinin dinlemesine karar verirse bu karar alınır, gerekli dinleme ortamı hazırlanır ve üç ay dinlenir. Eğer sonunda bir suç varsa gereği yapılır. Bir suç unsuru yoksa karar veren hakimin, 'biz sizi dinledik ama herhangi bir suç unsuruna rastlamadık ve biz demirbaş mallarımızı alıyoruz' deme olanağı vardır. Daha öncede böyle olmuştur" dedi.

Ateş, "7 aydır bu televizyon, hem ses alma, hem görüntü alma, belli bir merkeze yollama, özelliği olan bir sistemdir. Hükümet aylardır ülkeyi komplo teorilerle yatırıp kaldırmaktadır. Ama ortaya da bir somut belge koymamaktadır. Şimdi bu dinleme olayı, Emniyet müdürünün işi ise bu emri kimden almıştır? Buradaki görüntü ve ses, Edirne Emniyetinde mi yoksa, Ankara'da birtakım makamlarda, hatta ve hatta başbakanlığın odalarında, dehlizlerinde mi toplanmaktadır, yoksa komplo teorileri ürettikleri AKP'nin karargahlarında mı toplanmaktadır? Bu soruların cevapların Başbakan tarafından verilmesi lazım" diye konuştu.

CHP'li Ateş, "Bu AKP'nin hukuka saygısızlığını, AKP'nin insan hak ve özgürlüklerine saygısızlığını AKP'nin Türkiye'yi bir kaosa sürüklediğinin belgesi, kanıtıdır. Bu aletlerin yerleştirildiği televizyon dünya çapında bir markadır. Firmanın bir ticari itibarı var. Bu firmanın itibarıyla oynanmıştır. Bunun suçlusu firma mıdır, Başbakanlık makamı mıdır, İçişleri Bakanlığı makamı mıdır. Ankara'daki başbakan, başbakan yardımcısı, İçişleri Bakanı Türkiye'deki komplo teorilerine kılıf bulmak yerine bu somut olayın gerekçelerini kamuoyuna açıklamalıdır. Bunun peşini bırakmayacağız" dedi.



Daha önce de bulunmuştu

Edirne Belediyesi, Belediye Makine İkmal Bakım ve Onarım Birimi Şefi Ünal Kant'ın odasında 11 Aralık 2009 tarihinde, oda parfümü sıkan bir aletin içerisinde "dinleme cihazı" olduğu iddia edilen bir alet bulunmuş ve bu konu Edirne Belediyesi tarafından yargıya taşınmıştı.

Anteni ve üzerinde seri numarası olan cihazın bulunmasının ardından, Edirne Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Müdürlüğü yetkilileri, aletin demirbaşa kayıtlı olduğu gerekçesiyle belediyeden geri almıştı.