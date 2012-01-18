Edgar Allan Poe'nun gizemli ziyaretçisi bekleniyor

T24 - Edgar Allan Poe'nun sadık ve gizemli ziyaretçisi, son ziyaretini 2009 yılında yapmış, bir daha da ortaya çıkmamıştı. Yazarın hayranları gizemli ziyaretçiyi son kez bekliyor...



Amerikalı ünlü şair, gotik öykü yazarı ve eleştirmen Edgar Allan Poe'nun hayranları, yıllar boyu her doğum gününde yazarın mezarına güller ve konyak bırakan gizemli ziyaretçiyi bekliyor.



Baltimore'daki Edgar Allen Poe Müzesi Müdürü Jeff Jerome, son iki yıl ortaya çıkmayan ziyaretçi eğer bu yıl da gelmezse 1949 yılında başladığı sanılan geleneğin resmen sona ereceğini açıkladı.



Ünlü yazarın hayranları, bu gece Poe'nun mezarında gizemli ziyaretçi için son kez nöbet tutacak.



Edgar Allan Poe'nun sadık ve gizemli ziyaretçisi, son ziyaretini 2009 yılında yapmış, bir daha da ortaya çıkmamıştı.



Her yıl 19 Ocak'ta Poe'nun doğum gününde yazarın Baltimore'daki Westminster Kilisesi'nde bulunan mezarını ziyaret eden siyah şapkalı, siyah paltolu ve beyaz atkılı gizemli ziyaretçi, aynı mezarda yatan Poe, eşi ve teyzesi için üç kırmızı gül bırakıyor ve yanında getirdiği bir şişe Fransız konyağıyla yazarın şerefine kadeh kaldırıyordu.



Poe'nun öykülerindeki gizemleri andıran bu ziyaretin esrarı, hiç bir zaman çözülemedi.



Asıl ziyaretçinin 1998'te yaşamını yitirdiği ve gizemli geleneğin ziyaretçinin oğulları tarafından sürdürüldüğü sanılıyor.



"Kara Kedi", "Kızıl Ölümün Maskesi", "Kuyu ve Sarkaç" gibi öyküleri ve "Kuzgun", "Annabel Lee" adlı şiiriyle Amerikan edebiyatında önemli bir sahip olan Edgar Allen Poe, "Morg Sokağı Cinayeti" ile de modern polisiye öykülerinin babası kabul ediliyor.



Yaşamını yoksulluk içinde geçiren ve çok sevdiği eşi Virginia'nın genç yaşta ölümünün ardından yıkılan Poe, eşinin ölümünden sadece iki yıl sonra 1849 yılında 40 yaşındayken bir tavernanın önünde baygın bulunmuş ve birkaç gün sonra da yaşamını yitirmişti. Ölüm nedeni hiçbir zaman kesinlik kazanmayan Poe, önce Westminster Mezarlığı'na defnedilmiş, 1875 yılında ise mezarlığın ön kısmında bir yere nakledilmişti.



