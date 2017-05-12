Edebiyatçılardan açlık grevindeki eğitimciler için çağrı: Yetkililer acilen devreye girsin!

Edebiyatçılar, olağanüstü hâl (OHAL) uygulaması kapsamında çıkarılan kanun hükmünde kararnameler (KHK) ile ihraç edilen, 65 gündür açlık grevinde olan akademisyen Nuriye Gülmen ve öğretmen Semih Özakça için acil çağrıda bulundu.

Gülmen ve Özakça'nın sağlık durumlarının gün geçtikçe kötüye gittiği vurgulanan açıklamada, şu ifadeler yer aldı:

“KHK ile işten atılan akademisyen Nuriye Gülmen ile öğretmen Semih Özakça 65 gündür açlık grevinde. Durumları gün geçtikçe daha da kötüleşiyor. Haksız yere işten atılmalarını protesto eden, işlerine iade edilmeyi talep eden Gülmen ve Özakça’nın taleplerinin yerine getirilmesi yönünde yetkililerin acilen devreye girmesi için çağrıda bulunuyoruz.”

Bildiriyi imzalayan edebiyatçılar

– Ece Temelkuran

– Burhan Sönmez

– Yavuz Ekinci

– Ahmet Gece

– Aslı Tohumcu

– Asuman Susam

– Nil Sakman

– Anıl Mert Özsoy

– Emek Erez

– Melike İnci

– Birgül Oğuz

– Karin Karakaşlı

– Kerem Görkem

– Ahmet Ergenç

– Belma Fırat

– Yavuz Akengin

– Melike Koçak

– Mustafa Orman

– Mehmet Said Aydın

– Nursem Banu Özyürek

– Emrah Polat

– Sibel Oral

– Bade Osma Erbayav

– Mahmut Temizyürek

– Bilal Kayabey

– Gönül Kıvılcım

– Ayça Güçlüten

– Altay Öktem

– C. Hakkı Zariç

– Nazlı Karabıyıkoğlu

– Menekşe Toprak

– Alper Beşe

– Hasan Ali Toptaş

– Murat Uyurkulak

– İlhan Durusel

– Esra Yalazan

– Onur Akyıl

– Sibel Türker

– Adnan Binyazar

– Mehmet Oktay Onbaşı

– Akın Sevinç

– Miyase Sertbarut

– Haydar Ergülen

– Berna Durmaz

– Reyhan Yıldız

– Nermin Yıldırım

– Ahmet Tulgar

– Veysel Oğulcan Tünay

– Hikmet Altınkaynak

– Meltem Gürle

– Orhan Çetinbilek

– Pelin Buzluk

– Semih Gümüş

– Koray Sarıdoğan

– Yasemin Yazıcı

– Mine Soysal

– Hüseyin Kıran

– Halil Türkden

– Asuman Bayrak

– Ayşegül Tözeren

– Sema Kaygusuz

– Birhan Keskin

– Tekgül Arı

– İsahag Uygar Eskiciyan

– Nuray Tekin

– Gülden Erbayri

– Cihan Ülsen

– Emel Kurma

– Merve Yakut

– Deniz Durukan

– Figen Şakacı

– Ayşe Sarısayın

– Emre Şahinler

– Bora Abdo

– Ercan Y Yılmaz

– Gamze Arslan

– Barış Yıldırım

– Behçet Çelik

– Deniz Lodos

– Semih Öztürk

– Fahri Eperen

– Ayşe B. Kaban

– Reyhan Yıldırım

– Murat Meriç

– Mesut Varlık

– Aslı Uluşahin

– Ümit Aykut Aktaş

– Melek Ulagay Taylan

– Hikmet Hükümenoğlu

– Suat Çelebi

– Kerem Eksen

– Necla Emekçi

– Gül Ersoy

– Büşra Ersanlı

– Şebnem İşigüzel

– Neslihan Cangöz

– Hülya Deniz Ünal

– Burak Abatay

– Kerem Işık

– Ata Egemen Çakıl

– Fehmi Salık

– Aslı Perker

– Simla Sunay

– Sine Ergün

– Doğu Yücel

– Mehmet Erte