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Edebiyatçılardan açlık grevindeki eğitimciler için çağrı: Yetkililer acilen devreye girsin!

KHK ile ihraç edilen Nuriye Gülmen ve Semih Özakça 65 gündür açlık grevinde

12 Mayıs 2017 18:08

Edebiyatçılar, olağanüstü hâl (OHAL) uygulaması kapsamında çıkarılan kanun hükmünde kararnameler (KHK) ile ihraç edilen, 65 gündür açlık grevinde olan akademisyen Nuriye Gülmen ve öğretmen Semih Özakça için acil çağrıda bulundu.

Gülmen ve Özakça'nın sağlık durumlarının gün geçtikçe kötüye gittiği vurgulanan açıklamada, şu ifadeler yer aldı: 

“KHK ile işten atılan akademisyen Nuriye Gülmen ile öğretmen Semih Özakça 65 gündür açlık grevinde. Durumları gün geçtikçe daha da kötüleşiyor. Haksız yere işten atılmalarını protesto eden, işlerine iade edilmeyi talep eden Gülmen ve Özakça’nın taleplerinin yerine getirilmesi yönünde yetkililerin acilen devreye girmesi için çağrıda bulunuyoruz.”

Bildiriyi imzalayan edebiyatçılar

Ece Temelkuran
– Burhan Sönmez
Yavuz Ekinci
– Ahmet Gece
Aslı Tohumcu
– Asuman Susam
Nil Sakman
– Anıl Mert Özsoy
Emek Erez
– Melike İnci
Birgül Oğuz
– Karin Karakaşlı
Kerem Görkem
– Ahmet Ergenç
Belma Fırat
– Yavuz Akengin
Melike Koçak
– Mustafa Orman
Mehmet Said Aydın
– Nursem Banu Özyürek
Emrah Polat
– Sibel Oral
Bade Osma Erbayav
– Mahmut Temizyürek
Bilal Kayabey
– Gönül Kıvılcım
Ayça Güçlüten
– Altay Öktem
C. Hakkı Zariç
– Nazlı Karabıyıkoğlu
Menekşe Toprak
– Alper Beşe
Hasan Ali Toptaş
– Murat Uyurkulak
İlhan Durusel
– Esra Yalazan
Onur Akyıl
– Sibel Türker
Adnan Binyazar
– Mehmet Oktay Onbaşı
Akın Sevinç
– Miyase Sertbarut
Haydar Ergülen
– Berna Durmaz
Reyhan Yıldız
– Nermin Yıldırım
Ahmet Tulgar
– Veysel Oğulcan Tünay
Hikmet Altınkaynak
– Meltem Gürle
Orhan Çetinbilek
– Pelin Buzluk
Semih Gümüş
– Koray Sarıdoğan
Yasemin Yazıcı
– Mine Soysal
Hüseyin Kıran
– Halil Türkden
Asuman Bayrak
– Ayşegül Tözeren
Sema Kaygusuz
– Birhan Keskin
Tekgül Arı
– İsahag Uygar Eskiciyan
Nuray Tekin
– Gülden Erbayri
Cihan Ülsen
– Emel Kurma
Merve Yakut
– Deniz Durukan
Figen Şakacı
– Ayşe Sarısayın
Emre Şahinler
– Bora Abdo
Ercan Y Yılmaz
– Gamze Arslan
Barış Yıldırım
– Behçet Çelik
Deniz Lodos
– Semih Öztürk
Fahri Eperen
– Ayşe B. Kaban
Reyhan Yıldırım
– Murat Meriç
Mesut Varlık
– Aslı Uluşahin
Ümit Aykut Aktaş
– Melek Ulagay Taylan
Hikmet Hükümenoğlu
– Suat Çelebi
Kerem Eksen
– Necla Emekçi
Gül Ersoy
– Büşra Ersanlı
Şebnem İşigüzel
– Neslihan Cangöz
Hülya Deniz Ünal
– Burak Abatay
Kerem Işık
– Ata Egemen Çakıl
Fehmi Salık
– Aslı Perker
Simla Sunay
– Sine Ergün
Doğu Yücel
– Mehmet Erte

ETİKETLER

Nuriye GülmenSemih ÖzakçaKHKaçlık grevi

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