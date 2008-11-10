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Kültür-Sanat

Edebiyatçılar Antalya'da buluşuyor

Antalya Sanatçılar Derneği (ANSAN) tarafından düzenlenen 9. Antalya Öykü Günleri, ünlü edebiyatçıları Antalya'da buluşturacak.

10 Kasım 2008 02:00

Türkiye'nin önde gelen edebiyatçılarının katılımıyla gerçekleştirilecek 9. Antalya Öykü Günleri, 14 Kasında başlayacak.

Antalya Sanatçılar Derneği tarafından düzenlenen Öykü Günleri'nde, "Öyküde taşranın ruhu", "Mart, Eylül ve öykü", "Yazarların yalnızlıkla ve kalabalıkla ilişkisi", "Akdeniz'in koynunda yazmak", "Bir atölye çalışması olarak yaratıcı yazarlık" konularında paneller gerçekleştirilecek.

16 Kasıma kadar sürecek Öykü Günleri'ne konuşmacı olarak Ethem Baran, Abdullah Ataşçı, Nusret Gürgöz, Hürriyet Yaşar, Şehmus Ay, Nalan Barbarosoğlu, Müge İplikçi, Saba Kırer, Neşe Karel, Hasan Kıyafet, Nuri Erkal, Kamile Yılmaz, Mustafa Asoğlu, Celal Hafifbilek ve Aydın Şimşek katılacak.

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