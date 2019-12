Edebiyat, drama ve müzik dallarına da Pulitzer Ödülü

T24 - 2010 Pulitzer Ödülleri, "Gazetecilik" alanının dışında, "Edebiyat", "Drama" ve "Müzik'' alanlarında da sahiplerini buldu.



Edebiyat sıralamasında "kurgu" dalında yazar Paul Harding, "Tinkers" kitabıyla Pulitzer ödülünü alırken, ''dram'' dalında ise uzun zamandan beri ilk kez bir müzikal "Next to Normal" bu ödüle layık görüldü. Müziğini Tom Kitt'in bestelediği, sözleri ve kitabını Brian Yorkey'in yazdığı "Next to Normal", rock müzikal olması dolayısıyla da ayrıca dikkati çekti.



''Tarih'' dalında ABD mali tarihini anlatan "Lords of Finance:The Bankers Who Broke the World" adlı kitabıyla Liaquat Ahamed, ''Biyografi'' dalında ise yazar T.J. Stiles ''The First Tycoon'' kitabıyla ödül aldı.



''Şiir'' dalında Rae Armantrout "Versed" adlı şiir kitabıyla Pulitzer ödülünü kazandı.



''Roman-Kurgu Dışı'' kategorisinde ise David E. Hoffman, "The Dead Hand" eseriyle ödüle layık görüldü.



''Müzik'' dalında Pulitzer ödülü, Jennifer Higdon'un Keman Konçertosuna verildi.



Ayrıca Amerikalı country müzik ustası merhum Hank Willims da şarkı sözü yazarlığıyla özel takdire layık görüldü.



Pulitzer ödülünü kazananlar, ayrıca 10 bin dolarlık para ödülünün de sahibi oluyorlar. Sadece gazetecilikte kamu hizmeti dalında ödül alan gazeteye altın madalya veriliyor. Pulitzer ödülü, Macar asıllı Amerikalı gazeteci Joseph (Jozsef) Pulitzer'in (10 Nisan 1847-29 Ekim 1911), Columbia Üniversitesine bıraktığı mirasıyla oluşturuldu.



Bu yıl ödüllerdeki önemli yönler



Bu yıl 94'üncüsü verilen Pulitzer ödülünün gazetecilik alanında en çok ödüle layık görülen gazetesi Washington Post, "uluslararası habercilik", "yazı", "yorum" ve "eleştiri" dalları gibi son derece önemli dallarda ödül alırken, rakibi New York Times gazetesi de "ulusal habercilik" ve "açıklayıcı habercilikle" ödüle layık görüldü. Ayrıca New York Times, "araştırmacı gazetecilik" dalındaki ödülü "Propublica" adlı online haber sitesine yardım etmesi dolayısıyla aldı. Böylece "Propublica" da ABD'de ilk kez gazetecilik dalında ödüle layık görülen ve internet üzerinden yayın yapan online haber sitesi oldu. Söz konusu haber, Katrina felaketi sırasında New Orleans'daki bir hastanede doktorlar tarafından hastalarla ilgili alınan dramatik kararları gün yüzüne çıkardı.



"Araştırmacı gazetecilik" dalındaki ödülün diğer sahibi ise Philadelphia Daily News oldu. Gazetedeki haber, uyuşturucu kaçakçılığına bulaşan bir polis çetesi olduğunu ortaya çıkararak, FBI'ın konuyla ilgili soruşturma başlatmasına neden oldu.



Washington Post gazetecisi Anthony Shadid, "uluslararası habercilik" dalındaki ödülünü Irak haberleriyle aldı. Ayrıca yine Post gazetesinde Gene Weingarten imzalı, çocuklarını arabada bırakarak yanlışlıkla ölmelerine yol açan anne-babalarla ilgili trajik haber de en iyi "yazı" ödülünü aldı.



The Seattle Times gazetesi "flaş haber" dalında bir kafede öldürülen 4 polis yetkilisi ve şüphelinin yakalanması için başlatılan 40 saatlik polis-zanlı kovalamacısıyla ilgili haberi doğru ve süratli bir şekilde duyurmasıyla aldı.



"Kamu Hizmeti" dalındaki altın madalya ödülünü ise Virginia eyaletinde yayımlanan Bristol Herald Courier gazetesi doğal gaz yetkililerinin Virginia'daki kötü idaresini ve yolsuzluğunu ortaya çıkaran haberiyle aldı.



San Francisco Chronicle gazetesinin web sitesi SFGate.com'da (www.sfgate.com) yayımlanan karikatürüyle de Mark Fiore ödül aldı. Böylece yine ilk kez bir web sitesi bu dalda Pulitzer ödülü almış oldu.