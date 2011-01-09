-EDEBE AYKIRI EL HAREKETİ YAPAN SINIRDIŞI EDİLECEK DUBAİ (A.A) - 09.01.2011 - Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) Dubai Temyiz Mahkemesi, edebe aykırı el hareketi yapan yabancıların sınırdışı edilmesini yürürlükteki kanunlara uygun buldu. BAE'de yaşayan bir yabancının, bir mahkemenin hakkında verdiği sınırdışı kararına yaptığı itirazı değerlendiren Dubai'deki Temyiz Mahkemesi, ülkenin ahlaka aykırı davranışlara hiçbir şekilde taviz vermeyen kanunlarının, elle yapılan edebe aykırı işaret ve hareketleri de içerdiğine karar verdi. Yerel medyada yer alan haberlerde, BAE'de Pakistanlı bir erkeğin, karayolunda meydana gelen bir kaza sırasında edebe aykırı el hareketi yaptığı gerekçesiyle, bir mahkemenin hakkında verdiği sınırdışı kararına itiraz ederek Temyiz Mahkemesine başvurduğu belirtildi.