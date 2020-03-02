EDAM Direktörü: Suriye hava sahası, mevcut durumda dünyanın en tehlikelisi, böyle bir tabloda kara harekâtı gerçekleştirilemez

Ekonomi ve Dış Politika Araştırma Derneği (EDAM) Direktörü Can Kasapoğlu, mevcut durumda Suriye hava sahasının dünyanın en tehlikelisi olduğunu ve böyle bir tabloda kara harekâtının gerçekleştirilemeyeceğini söyledi.

Karar gazetesi yazarı Taha Akyol'un sorularını yanıtlayan Kasapoğlu, "Mayın tarlasında uçmadan ya da kara birliklerine yeterli koruma ve yakın hava desteği sağlamadan, Suriye harp sahası gibi karmaşık bir ortamda kara harekatı icra edilebilir mi? Hayır." ifadesini kullandı.

Kasapoğlu, "Türk Hava Kuvvetleri’ni devreye sokmak da sokmamak da ciddi riskler barındırıyor. İdlib’de iyi seçenek maalesef yok, bu durum, siyasi olduğu gibi askeri olarak da geçerli. Öte yandan, şu da belirtilmeli, kara birliklerinin, yanlarında kendileriyle birlike hareket eden alçak irtifa, mobil hava savunma sistemleri olmadan ağır bombardıman yapılan alanlarda konuşlandırılması son derece riskli ve dünyanın hemen her yerinde, her harekat tasarısı ve doktrininde bu böyle. Ruslardan ve Baas rejiminden yaralıların tahliyesi gibi temel normlara riayet beklemek de maalesef aynı riskleri barındırıyor..." diye konuştu.

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