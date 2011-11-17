-Eczanelerin stok zararını bakanlık üstlendi ANKARA (A.A) - 17.11.2011 - Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik, kamu ilaç global bütçesini sağlamak için yapılan düzenlemelerden eczacıların etkilenmemesi için eczacılarla diyalog halinde gerekli tedbirleri alacaklarını belirterek, ''Nitekim yeni kamu kurum iskontoları nedeniyle eczanelerde oluşacak stok zararları sorununu da Bakanlık olarak üstlendiğimizi, bu kongrede ifade etmek istiyorum'' dedi. Çelik, Türk Eczacılar Birliği 38. Olağan Büyük Kongresi'ndeki konuşmasında, ilaç fiyatlarıyla ilgili yapılan son düzenlemelere değinerek, kamu iskontolarında yapılan yüzde 7.5'lik artışın bugün ve yarın yürürlüğe gireceğini hatırlattı. Bakan Çelik, şöyle konuştu: ''Kamu ilaç global bütçesini sağlamak için yapılan bu düzenlemelerden eczacılarımızın etkilenmemesi için eczacılarla diyalog halinde gerekli tedbirleri birlikte alacağız. Nitekim yeni kamu kurum iskontoları nedeniyle eczanelerde oluşacak stok zararları sorununu da Bakanlık olarak üstlendiğimizi, bu kongrede ifade etmek istiyorum. Bu konuyu kısa sürede çözüme kavuşturacağız. Eczacılarımız, bu konuda bir sıkıntı yaşamayacaktır. Tedirginlik duymanıza da gerek yoktur. Sanayi ile sektör ile SGK arasında çözülecek bir konu olarak değerlendirdiğimizi bilmenizi istiyorum. Biz üzerimize düşeni yapacağız. Sektör de üzerine düşeni yapacak. Burası bir hukuk devletidir. 'Ben kanun dinlemem, kararname dinlemem' yetkisine hiç kimse sahip değildir.'' -''Stoklarla ilgili tespitler yapılıyor''- Kongreden ayrılırken, gazetecilerin konuyla ilgili sorusunu yanıtlayan Çelik, ''Stoklarla ilgili şu anda tespitler yapılıyor. Bu tespitlerin neticesi bize ulaşan rakamlar var. Bu rakamı sektörle de görüşeceğiz ve Bakanlık da bu işin içinde olmak üzere eczacılara hiçbir yük ve hiçbir sorun yüklemeden çözeceğiz'' dedi. ''İlaç firmalarının 'Kararnameyi tanımıyoruz' şeklinde açıklamaları olduğunun'' hatırlatılması üzerine Çelik, ''Böyle bir şey söylediklerine ihtimal vermiyorum. Burada söylenenlere cevap olsun diye söyledim ben. Sektörün böyle bir şey söyleyeceğini zannetmiyorum, ihtimal de vermiyorum'' diye konuştu. Çelik, kongrede, eczacıların bu tür zararlarının karşılanmasıyla ilgili açıklamalarını, diğer konuşmacılara cevaben yaptığını kaydetti. Bir başka soru üzerine Bakan Çelik, konuyla ilgili kendilerine bazı ham bilgiler ulaştığını ifade ederek, ''24 bin eczane, takriben yaptıkları bir hesap var. Sayın Başkan burada. 1.5-2 milyar civarında bir rakamdan bahsediliyor'' dedi. Çelik, ''Bu konuları sektörle görüşüp, eczacılara sorun olmayacak şekilde çözümle ilgili hazırlıklarımız var ama rakamların netleşmesini bekliyoruz'' şeklinde konuştu. -Gazetecilerin yıpranma hakkı- Bakan Çelik, bir başka gazetecinin ''gazetecilerin yıpranmasıyla ilgili TBMM'ye sunulan teklifleri'' sorması üzerine de bunların Meclise gelince görüşüleceğini ifade etti. Çelik, şöyle konuştu: ''Siyasi partiler, orada görüşlerini ifade ederler. Eğer ilave edilmesi gerekiyorsa ilave edilir ama tekrar ediyorum, biz bunu söylediğimiz zaman, özellikle basın mensupları ve siyasi partiler çarpıtmakla meşguller. Risk grupları var, iş yerleri ve iş kollarıyla ilgili olarak. O bilimsel bir değerlendirmedir. Yani benim, sizin yaptığınız bir değerlendirme değil. O değerlendirme neticesinde yasaya yansımıştır. Yoksa kişilerin çalışmasının bir ürünü değil.''