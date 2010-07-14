Eczaneler kök hücre satacak

T24 - Dünyaca ünlü kök hücre uzmanı Prof. David Warburton 'Kök hücre teknolojisi gelişiyor, 20 yıl sonra eczaneye gidip hastalığa göre kök hücre alacağız. Kanser gibi hastalıklarda tedavi kolaylaşacak.'



İngiliz bilim insanı David Warburton 20 yıl gibi bir süre içinde ‘kök hücre eczaneleri’ kurulmasının mümkün olacağını açıkladı. Kök hücre çalışmaları konusunda dünya çapında tanınan Prof. Warburton, İngiltere’de düzenlenen kök hücre konferansında, kök hücrelerin yakında eczanelerde ilaç olarak satılabileceğini, bunun pek çok hastalığın hızla iyileştirilmesine yardımcı olacağını söyledi.



Profesör yaptığı konuşmada, “Size belirli bir hastalıktan teşhis konulduğunda ve hastalığı tedavi etmek için kök hücre tedavisi önerildiğinde bunu eczaneden alabileceksiniz” dedi. Kök hücre teknolojisinde henüz çok başlarda olunduğunu hatırlatan Warburton, 20 yıl içinde, tüm tıp literatürünü değiştirecek çok önemli gelişmelere imza atılacağını anlattı. Bir hastalığı değil, kişilerin hastalıklarını tedavi etmek için çalıştıklarını anlatan profesör, “Tıp bilimi gelecekte genel olarak hastalıkları değil, tek tek kişileri tedavi etmek üzerine gelişecek. İnsanların hastalıkları biricik rahatsızlıklar olarak ele alınacak ve tedaviler de buna göre yapılacak. Bu, hastalıkların daha hızlı ve doğru tedavi edilmesi anlamına geliyor” diye konuştu.





Kök hücreyle organ üretimi yakında



Nottingham’da bir hafta sürecek olan toplantıda sadece kök hücre teknolojileri konuşulacak. Pek çok ülkeden kök hücre çalışan bilim insanlarının katıldığı toplantıda kök hücrenin geleceği üzerine fikir alışverişi yapılacak. Warburton, ellerindeki kök hücre çalışmaları potansiyelinin, yakın gelecekte kanser, hasarlı iç-dış organ ve teşhis edilemeyen hastalıkların tedavisinde önemli rol oynayacağını da söyledi.



Kök hücreyle kan ve organ üretiminin yakında yapılabileceğini anlatan Warburton, bunun hayvanlarda denendiğini, insanlardaki çalışmaların kısa sürede başarıya ulaşacağına inandıklarını söyledi. Kök hücreler, beyindeki sinir hücreleri ya da insülin üreten pankreas hücreleri gibi laboratuvarda geliştirilebilecek, yenilenebilecek ‘ana’ hücreler.





