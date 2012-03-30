Eczaneler greve gidiyor, halka viagra satmayacaklar!

İtalyan Eczacılar Sendikası Başkanı Loredana Vasselli, eczacıların nisan ayından itibaren viagra satmama kararı aldığını duyurdu.

Hükümetin piyasaya işlerlik kazandırmak amacıyla 5 bin yeni eczane açma kararını protesto etmek için ülkede rağbet gören viagra satışını durdurma kararı aldıklarını anlatan Vasseli, bu ilacı, yokluğunun sağlık açısından bir tehlikesi bulunmaması nedeniyle seçtiklerini belirtti.

Öte yandan bir grup eczacı, parlamento binası önünde ''Viagra Yoksa Parti de Yok'' yazılı pankartlar taşıyarak eylem yaptı.

İtalyan eczacıların, hükümetin şikayetlerini cevaplandırmaması durumunda nisan ayı boyunca ''Viagra Grevi'' adı altında bir dizi eylem yapmayı planladıkları bildirildi.