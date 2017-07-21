Eczacıların rekabet soruşturması tamamlandı

Rekabet Kurulu'nun, Türk Eczacıları Birliği ile 9 eczacı odası hakkında yürüttüğü soruşturma sonuçlandı.

Rekabet Kurumu'nun internet sitesinde yer alan duyuruya göre, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ile Türk Eczacıları Birliği arasında 1 Şubat 2012'de imzalanan "Sosyal Güvenlik Kurumu Kapsamındaki Kişilerin Türk Eczacıları Birliği Üyesi Eczanelerden İlaç Teminine İlişkin Protokol" ve buna bağlı işlemlerle reçetelerin tek elden dağıtımı ve belirlenen sıra-limit dahilinde eczaneler arasında paylaştırılması sağlanarak rekabetin ihlal edildiği iddiasına yönelik yürütülen soruşturma tamamlandı.

Rekabet Kurulunca dosyanın müzakeresi sonucunda, SGK'nin dosya konusu bakımından teşebbüs niteliğini haiz olmaması nedeniyle SGK ile Türk Eczacıları Birliği arasında imzalanan söz konusu protokol ve buna bağlı uygulamaların Rekabetin Korunması Hakkında Kanun kapsamında olmadığına, dolayısıyla soruşturma tarafı teşebbüs birliklerine idari para cezası uygulanamayacağına karar verildi.