Eczacılar Birliği: Reçetesiz ilaç yasağı ertesi gün hapını kapsamıyor

Sağlık Bakanlığı ile görüşen Türk Eczacıları Birliği'nden yapılan açıklamada "Reçetesiz ilaç yasağı ertesi gün haplarını kapsamıyor" denildi.

Sağlık Bakanlığı’nın her türlü ilacın reçetesiz satışını yasaklamasının ardından gündeme gelen ‘ertesi gün’ hapları konusuna Türk Eczacıları Birliği (TEB) açıklık getirdi.

Sağlık Bakanlığı ile görüşen TEB, “ertesi gün hapı” konusunda öncekinden farklı bir uygulamanın söz konusu olmayacağını açıkladı.



Diğerleri için geçerli



TEB’in açıklamasına göre ertesi gün hapı reçetesiz alınabilecek ancak soğuk algınlığı ve grip tedavisinde kullanılan pek çok ilaç için reçete zorunlu. Bu uygulama nedeniyle vatandaş basit bir soğuk algınlığında dahi hekime gitmek, reçete yazdırmak dolayısıyla da hem muayene hem de reçete katkı payı ödemek zorunda kalacak.

Bu uygulama ‘hem hekim ve hastanelerin yükünü arttıracağı hem de vatandaşın 2 liralık soğuk algınlığı ilacı için 15-20 lira muayene ve katkı payı ödemesine yol açacağı endeşesiyle tartışma konusu. Eski TEB Başkanı AK Parti İstanbul Milletvekili Mehmet Domaç, “Bu sorun nasıl çözülebilir” sorusuna şu yanıtı verdi:

"Bunun iki yöntemi var. İlki basit hastalıkların tedavisinde kullanılan bazı ilaçları reçeteli ve reçetesiz şekline çevirmek. Bir değer yol da reçeteli reçetesiz ilaç ayrımı yapmak. Ya da bazı ilaçlara hem reçeteli hem de reçetesiz satılabilecek şekilde ruhsat verilebilir."



TEB'den açıklama



Türk Eczacıları Birliği'nden yapılan açıklamada, "Bugün itibariyle; dünden farklı bir uygulama olmadığı gibi, şu an tedirginliğe neden olacak bir durum da söz konusu değildir" denildi.

TEB'den yapılan açıklama şöyle:

"Son günlerde kamuoyunda sıkça yer aldığı üzere, “reçetesiz ilaç satışı” ve “ertesi gün ilaçları” konusunda çeşitli tartışmalar yaşanmakta, gerek eczacı kamuoyu, gerek halkımız bu tartışmaları izlerken tedirginlik yaşamaktadırlar.

Öncelikle şunu ifade etmeliyiz ki; Türk Eczacıları Birliği Merkez Heyeti olarak, Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TİTCK) yetkilileriyle yaptığımız görüşmelerde, bahsi geçen konuyla ilgili düşüncelerimizi ileterek kendilerinin de fikirlerini almış bulunmaktayız. Şöyle ki; geçtiğimiz mart ayı içerisinde illere gönderilen iki farklı genelge ile yazı içerisinde geçen ilaçlarla ilgili düzenleme olduğu, bu yazılar dışında kalan ve kamuoyuna yansıdığı gibi “ertesi gün ilacı” ve diğer ilaçlarla ilgili herhangi bir uyarının yapılmadığı belirtilmiştir. Söz konusu her iki genelgenin de “eczacılarımızın zaten uyguladıkları bir içeriğin hatırlatılması” olduğu da ayrıca tarafımıza belirtildi.

Tüm bunların ışığında, her iki genelge muhteviyatındaki bilgilerin meslektaşlarımızca dikkate alınması gerekmektedir. Eczacılarımızın nakit satışlarını mutlak suretle İTS’ye bildirmeleri büyük önem taşımaktadır. Kurum tarafından, Birliğimize şu ana kadar tüm ilaçlarla ilgili olarak iletilen herhangi bir genelge yoktur. Bugün itibariyle; dünden farklı bir uygulama olmadığı gibi, şu an tedirginliğe neden olacak bir durum da söz konusu değildir."