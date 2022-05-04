Eczacılardan Sağlık Bakanı Koca’ya tepki: Biz eczacıları yok saydı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medyadan, bayramda nöbetçi olan hekim, diş hekimi, hemşire, sağlık teknisyeni, güvenlik, temizlikçi gibi sağlık personelinin bayramını kutlarken; eczacılara mesajında yer vermedi. Duruma tepki gösteren Bursa Eczacılar Odası Başkanı Okan Şahin, "Her zaman 'sağlık, ekip işidir' dedik. Ancak, üzülerek gördük ki Sağlık Bakanımız Sayın Fahrettin Koca bile biz eczacıları yok saydı" ifadelerini kullandı.

Şahin, Koca’nın sosyal medyadan, bayramda nöbetçi olan tüm hekim ve sağlıkçıların bayramını kutlayıp eczacıları unutmasına tepki gösterdi.

"Varlığınızın ne kadar kıymetli olduğunun bilindiği nice bayramlar dilerim"

Şahin, “Sayın Bakanımıza ek olarak; Türkiye'nin dört bir yanında 7 gün 24 saat kesintisiz hizmet veren, pandemi döneminde halkımızın ücretsiz maskeye ulaşması için elinden geleni yapan, ilaç ve eczacılık hizmetini eksiksiz yerine getiren, gerek kamu ve özelde gerekse de serbest eczanelerde sayıları 40 bini aşkın meslektaşımıza ve sayıları 100 bini aşkın en yakın çalışma arkadaşlarımız eczane teknisyenlerimizin her birinin bayramını ayrı ayrı kutlarım. Varlığınızın ne kadar kıymetli olduğunun bilindiği nice bayramlar dilerim” ifadelerini kullandı.

Ne olmuştu?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bayram tebriklerini ilettiği paylaşımında şu ifadeleri kullanmıştı:

"NÖBETÇİ İDARİ PERSONEL, MEMUR 1.469 arkadaşım. Bayram tatilinde, görevinizin başında geçirdiğiniz bu gece için minnettarız. Her birinizin bayramını kutlarım. Varlığınızı bilmek bile iyi hissetmek için yeterli.

NÖBETÇİ GÜVENLİK, VERİ GİRİŞ, TEMİZLİK GÖREVLİSİ VE SÜRÜCÜ 17.936 arkadaşım. Bayram tatilinde, görevinizin başında geçirdiğiniz bu gece için minnettarız. Her birinizin bayramını kutlarım. Varlığınızı bilmek bile iyi hissetmek için yeterli.

NÖBETÇİ TEKNİSYEN, TEKNİKER 4.952 arkadaşım. Bayram tatilinde, görevinizin başında geçirdiğiniz bu gece için minnettarız. Her birinizin bayramını kutlarım. Varlığınızı bilmek bile iyi hissetmek için yeterli.

NÖBETÇİ EBE, HEMŞİRE, ACİL TIP TEKNİSYENİ, SAĞLIK MEMURU 34.012 arkadaşım. Bayram tatilinde, görevinizin başında geçirdiğiniz bu gece için minnettarız. Her birinizin bayramını kutlarım. Varlığınızı bilmek bile iyi hissetmek için yeterli.

NÖBETÇİ HEKİM VE DİŞ HEKİMİ 7.777 arkadaşım. Bayram tatilinde, görevinizin başında geçirdiğiniz bu gece için minnettarız. Her birinizin bayramını kutlarım. Varlığınızı bilmek bile iyi hissetmek için yeterli."